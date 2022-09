WC helyett zsákba ürítsünk, ezt javasolják a németek az energiaválság miatt

Megosztás itt:

Nemrég szavazta meg az Európai Parlament, hogy 2035-től kezdve csak és kizárólag elektromos autókat lehet árulni az Európai Unióban, vagyis betiltják a belső égésű motorral hajtott járművek értékesítését. A következő lépés a pontos jogszabály, illetve a 2025-re és 2030-ra tervezett köztes célszámok kidolgozása lesz. Azonban az utóbbi években – és különösen az elmúlt hónapokban – többször is bebizonyosodott, hogy az infrastruktúra erre még nincsen felkészülve.

HA UGYANIS MINDEN AUTÓSNAK TÖLTENIE KELLENE AZ AUTÓJÁT, AKKOR A MAI SOKSZOROSA LENNE AZ ELEKTROMOS HÁLÓZAT TERHELTSÉGE, AMIT EGYSZERŰEN NEM BÍRNAK EL A RENDSZEREK.

Azon túl, hogy az elmúlt két-három évben többször áramszünetet okozott a hálózat túlterhelése, vagy éppen az erőművek áramtermelési kapacitásának ideiglenes csökkenése, az ukrajnai háború kitörése óta egyre bizonytalanabb Európa energiaellátása is. Jónéhány országban arra figyelmeztetnek, hogy a következő hónapokban gyakran előfordulhat olyan, hogy egy időre megszűnik az áramszolgáltatás egy-egy régióban. Van, ahol ilyen esetben azt javasolják, hogy a lakók

JELÖLJENEK KI EGY „SZÜKSÉGSZOBÁT", AHOL EGYMÁST MELEGEN TARTVA ÁTVÉSZELHETIK AZ ÁRAMKIMARADÁST.

A svéd energiaszolgáltató ajánlása szerint a sürgősségi szobában egy sátrat is érdemes lehet felállítani, vagy érdemes rögtönzött kunyhót építeni például az asztal alatt, amelyet takarókkal fednek le, hogy ott éjszakázhassanak – ezzel is minimálisra csökkentik a melegen tartandó hely méretét.

NÉMETORSZÁGBAN IS EGYRE TÖBBSZÖR FIGYELMEZTETNEK ARRA, HOGY ELŐFORDULHATNAK ÁRAMSZÜNETEK A TÉLI IDŐSZAK ALATT.

Szinte mindenre kiterjedő ajánlásokkal igyekeznek a lakosok figyelmét felhívni arra, hogy mit kell tenniük akkor, ha órákig nincs áram. Az egyik ilyen sarkalatos pont a toalett használata, hiszen a WC-leöblítéshez áramra is szükség van a fizika jelenlegi állása szerint – igaz, elsősorban olyan helyeken, ahol szivattyúzni kell a vizet, vagy ahol érintésmentes berendezéssel öblítik a WC-t.

HA AZ ÁRAMKIMARADÁS TÖBB ÓRÁN ÁT TART, AKKOR ELŐBB-UTÓBB MÁS MÓDON KELL MAJD A SZÉKLETET ÜRÍTENI

– figyelmeztetnek egy weboldalon, ahol hozzáteszik, hogy a vödörbe gyűjtött csapvizet nem szabad a WC leöblítésére pazarolni, mert sosem lehet tudni, hogy meddig lesz áramszünet, a víz így az egyik legértékesebb elemmé válik a lakásban. Ilyen esetekre a következő az ajánlás:

VEGYEN ELŐ EGY SZEMETESZSÁKOT, ÉS BÉLELJE KI VELE A WC-CSÉSZÉT. A SZEMETESZSÁKNAK CSAK AKKORÁNAK KELL LENNIE, HOGY A SZÉLÉT AZ ÜLÉS FÖLÉ LEHESSEN HAJTANI. A WC HASZNÁLATA UTÁN GYŰJTSE ÖSSZE A SZEMETESZSÁKOT ÉS DOBJA KI.

Természetesen használhat egy vödröt is, és beletehet egy szemeteszsákot – írja az ajánlás, amely hozzáteszi, hogy a kemping-WC is egy megoldás lehet, amely lényegében ugyanezen az elven működik, ehhez még konkrét modelleket is javasolnak, kinek milyen az ízlése.

Teljes cikk ITT olvasható.

Origo