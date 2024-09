Washingtonban is bemutatták a magyar cserkészet több mint egy évszázadáról szóló könyvet

Lendvai-Lintner Imre, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke rámutatott, hogy az 1908-ban alapított magyar cserkészet tevékenységének fontos eleme a diaszpóra közösségeiben az, hogy magyar nyelven zajlanak a foglalkozások, ami segít megőrizni a nyelvet. Ahogy az amerikai magyar cserkészvezető az MTI-nek fogalmazott, "ami nekünk igazából adja a non plus ultrát, a diaszpóra magyar cserkészetnek, az a magyar nyelv".

