Vitray Tamás fia volt az a túrázó, aki találkozott a nógrádi falu határában kóborló medvével

A lap beszámolója szerint az üggyel kapcsolatban megkeresték a település polgármesterét, Pribelszki Tamást, aki elmondta, hogy sem fotó, sem pedig videó nem készült az esetről.

Ez egy nagyon gyors és közeli találkozó volt. Miután az érintett túrázó és a medve észlelték egymást mindössze pár méteres távolságból, az állat nagyon gyorsan felkelt és elszaladt

– mondta a polgármester, aki nem tud arról, hogy korábban észleltek-e volna medvét Kisecset közelében.

Vitray Tamás fia volt az, aki találkozott a medvével

A medvével való találkozásról maga a túrázó, ifj. Vitray Tamás, a Kossuth-díjas riporter és újságíró, Vitray Tamás fia is beszámolt a saját Facebook-oldalán.

Az egyik bejegyzésben azt írta,

ő volt az a túrázó, aki kerékpározás közben találkozott az általa fiatalnak ítélt medvével. Azonban, állítása szerint mire megijedhetett volna, a medve már el is szaladt. Egy másik bejegyzésben pedig arról írt, drukkol annak, nehogy egy vadászba botoljon a medve.

„Update: Nagyon drukkolok, nehogy egy vadászba botoljon az a mackó. És azért is, hogy mihamarabb tanulja meg a 2025-re kiadott medvestratégiát: legyen bármily randa is az a kétlábú, nem elszaladni! Hanem: ott maradni, csúnya pofákat vágni, rémítő gyomorhangokat hallatni – szépen megvárni, amíg az illető fennforgó delikvens halálra rémül, és megfogadja magában, hogy soha többé be nem teszi a lábát abba a feneette, medvéktől hemzsegő anyatermészetbe…” – olvasható a bejegyzésben.

