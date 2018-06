Vitorlások lepték el hétvégén a Balatont

A Nemzeti Vágta mintájára már harmadik alkalommal rendeztek Nemzeti Regattát a Balatonon. A vitorlásversenyre ötven település csapata jelentkezett. A kétnapos siófoki rendezvény egyben bemutatkozási lehetőség is a településeknek, amelyek saját strandjaikon ismertethették meg a látogatókkal nevezetességeiket, gasztronómiai különlegességeiket.

Sárkányhajó versenyre is nevezhettek a települések a fesztiválon, a futamokat a Sió-csatornán tartották.

„Sárkányhajóval minden apróság számít, nem mindegy hogy ki hol ül, nem mindegy, hogy hány kilós embert hová tesszük, ki mekkorát húz, kinek mekkora a stílusa. Tehát itt nagyon sok mindenből adódik össze. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy egyszerre evezzünk. Az nagyon fontos, ugye a dobot is azért találták ki gondolom az elejére” - mondta Márton Mihály edző.

Évről-évre több nem Balaton-parti település nevez a Nemzeti Regattára. Idén már ötven helyről érkeztek a csapatok.

„Szeretnénk közelebb vinni a vitorlázást, ezt a sportágat a nem Balaton- parti településekhez is és felhívni a figyelmet, hogy ez milyen szép dolog, és hogy a Balaton egyébként nemzeti kincsünk, másrészt ez jóval több mint egy vitorlásverseny, egy településmarketing eszköz is egyben, hiszen a benevezett települések a pavilonokban, az ízek utcájában, a nagyszínpadon, sárkányhajózásban egyaránt be tudnak mutatkozni” - mondta el Dónucz László, a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója.

A települések helyi jellegzetes ételeiket kóstoltatták az arra járókkal, és a nevezetességeiket is bemutatták. A regattára a hajót és a kormányost a szervezők biztosították, így a vitorlázótudás nem volt elvárás.

„Ebben szervezkedtünk egy kicsit, és olyan ismeretséget hoztunk, akik kicsit már gyakorlottak ebben a történetben, és hát a szerencse dolga is volt, hiszen a hajósorsoláson hál' isten olyan kapitányt kaptunk és olyan hajót, akik ügyesek voltak, így a két forduló után sikerült eljutnunk a döntőbe” - mondta a Harkányi Turisztikai Egyesület elnöke, Végh János.

A vitorlásverseny vasárnapi döntője végül a beállt szélcsend miatt elmaradt, de összesítésben Balatonkenese bizonyult a legjobbnak, így egy évig ennek a településnek a nevét viseli az egyik személyszállító hajó.