Visegrádi művészek erősítették az idei WAMP-ot

A visegrádi országok tervezőit is meghívták idén a novemberi WAMP Design Vásárra. A kilátogatók egyedi ékszereket és kiegészítőket, de még babaruhákat is vásárolhattak.

„Szoktam jönni rendszeresen, mert nem szeretem a tömeg dolgokat” – fogalmazott egy látogató a vásáron. Egyediből viszont volt bőven a WAMP Design Vásáron vasárnap, amit a Millenárison rendeztek meg.

„Ez egy többfunkciós ezüst ékszer, amit többféleképpen lehet felvenni. Nagyon szeretem a variálhatóságot a termékeimen belül” – magyarázta Sarkadi Fanni tervező. A hölgy csak nem tíz éve tervez ruhákat és ékszereket. Sokadik alkalommal vesz részt a WAMP-on.

„Nagyon szeretem a vásárt, a márkámat pedig a vevőim leginkább a ruháimon keresztül ismerték meg, de tavaly óta ékszerekkel, és most egy kibővített home dekoros vonallal megy az Oh My Deer” – fogalmazott a márka alapítója és tervezője.

De nem csak ékszereket és kiegészítőket találhattak a kilátogatók, egyedi babaruhákat is vásárolhattak.

„Én gyermekruhákat készítek újszülött kortól egészen hat éves korig. Ez a 116-os méret a legnagyobb, általában szoktam exkluzív kollekciót is készíteni, és úgymond basic darabokat is. A mintákat mindig magam tervezem és ezeket látjátok a textileken is. Saját magam szitázom őket, mindegyik grafika általam készül” – mondta Vigvári Judit tervező, a Milli and Bro tulajdonosa.

Az idei designvásárra a visegrádi országok tervezőit is meghívták a szervezők.

„Igyekszünk minden vásárt színesíteni és valamilyen téma köré felépíteni, ez a novemberi alkalom a visegrádi országokról is szól, a kedvenc hazai tervezők mellett több mint 40 visegrádi régióban alkotó művész is jött hozzánk, tehát cseh, szlovák és lengyel designerek jöttek ma, hogy bemutatkozzanak a magyar közönségnek” – ismertette Vári Zsófia, a Wamp Desing Vásár ügyvezetője.

A designereknek havonta általában egy vásáruk van, az adventi időszakban viszont mindig több. A vásárt 2006 óta rendezik meg.