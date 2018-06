Virgonc egyre virgoncabb

Már rágcsálja a fakérget, de még csak anyatejen él a kis kúszósül. Három hete született a miskolci vadasparkban. Az állatkert 2013 óta mutat be észak-amerikai kúszósülöket, azóta minden évben világra jön egy kölyök.

„Nem volt ez idén sem másként, hiszen május 13-án világra jött az idei kölyke a párunknak. Aki az első pár napot azért még a fák odvában, vagy a kis házikójukban töltötte, most azonban már egyre aktívabb, saját lábán fedezi fel a kifutóját. Akár a kihelyezett fáknak a tetejére is fölmászik” – számolt be Veress Tamás, a Miskolci Állatkerté és Kultúrpart gyűjteményi vezetője.

A kisállat láthatóan nem ragaszkodik anyjához, a fák ágain mászik, miközben a nagyobbak várják, hogy a gondozók megetessék őket. Szülei vadon befogott állatok, Észak-Amerikából, a kilövés előtt mentették meg őket. A kúszósül bár barátságosnak tűnik, de éles, kemény tüskéivel komoly sebeket tud okozni, akár már kölyökkorában is.

„Amikor megszületik a kölyök, ő már gyakorlatilag egyből úgy néz ki, mint a felnőttek, a kis tüskéi is, amik a ragadozók elleni védelmet biztosítják, ez is gyakorlatilag 1-2 óra alatt megszilárdul már annyira, hogy a kölyök is hatékonyan tud védekezni a természetben a ragadozók ellen” – tette hozzá Veress Tamás.

A kisállatot gondozói Virgoncnak nevezték el. A kölyök, ivarérett koráig, körülbelül másfél évig lesz a miskolci állatkert lakója, utána egy csereprogram keretében egy franciaországi állatkertbe költöztetik.