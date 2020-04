Virágzó fák festésével segít elszakadni a rossz hírektől egy brit festőművész

Hockney alkotásaiért dollármilliókat fizetnek a műgyűjtők, két éve a Christie's New York-i árverésén több mint 90 millió dollárért (28 milliárd forintért) kelt el 1972-es Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című festménye, idén februárban pedig 23 millió fontért (9,2 milliárd forintért) cserélt gazdát a Sotheby's londoni aukcióján The Splash című képe, amelyet 1962-ben Los Angelesben festett. Legismertebb alkotásai között van a Westminster-apátság üvegablaka is, amellyel 2018-ban készült el.

David Hockney has given us 10 exclusive drawings as a "respite from the news". See them here: https://t.co/U3HDKkT1yW — BBC News Entertainment (@BBCNewsEnts) April 1, 2020

Hockney március eleje óta él normandiai házában, amelyet nem sokkal korábban vett és újított fel. Mint a BBC-nek írta, a vidék sok virágzó gyümölcsfája vonzotta. Ezeket a fákat rajzolta, mikor eldurvult a koronavírus-járvány.

"Sokan mondták, hogy a rajzaim segítenek elszakadni attól, ami jelenleg zajlik"

- idézte a cikk szerzője a művész levelét.

Egyik képét, amelynek címe, Do Remember They Can't Cancel the Spring (Emlékezz, a tavaszt nem lehet törölni), már publikálta is, ezt követte kilenc szintén friss festmény ebből a sorozatból.

"Folytatom a munkát, mert úgy látom, ez most különösen fontos. Elég bolond módon elvesztettük a kapcsolatot a természettel, holott a részei vagyunk, nem kívülállók. Ez idővel véget ér, és akkor mi lesz? Mit tanultunk?" - tette fel a kérdést Hockney, aki szerint a művészet forrása a szeretet, és aki - mint írta - szereti az életet.

MTI