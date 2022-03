Villányra figyel a világ!

Megosztás itt:

Portugieser du Monde, Franc du Monde, Wine Travel Awards – mi ezekben a közös? Mindháromnak köze van Villányhoz, mindhárom nemzetközi megmérettetés, ezen túl mindháromra a tavaszi–nyárelei időszakban kerül sor.

hirdetés

Portugieser du Monde – a legkisebb is számít

Kevés nemzetközi borverseny szűkíti a nevezést egyetlen fajtára, amelyik mégis megteszi, az a legnépszerűbb nemzetközi fajtákat helyezi fókuszba, mint a chardonnay vagy a pinot noir. Villány számára azonban fontos a hagyományos szőlőfajták megőrzése, ezért az országban szinte csak itt termelt portugiesernek is kellő figyelmet szentel – olyannyira, hogy idén, immár 8. alkalommal megrendezik a Portugieser du Monde nemzetközi borversenyt. A szőlőfajta iránti érdeklődést jelzi, hogy egy nemzetközi szakmai hírlevélben meghirdetett versenyre annyi képzett szakember jelentkezett zsűrizni, hogy a szervezőknek néhányat vissza kellett utasítani helyhiány miatt... Nemcsak a zsűri lesz nemzetközi, hanem a mezőny is – a korábbi évekhez hasonlóan most is várnak borokat a szomszédos országokból is. Lehet küldeni fiatalabb portugiesereket – ezek a népszerű bisztróbor, a Villányi RedY alapjai –, de a szervezők várnak érleltebb különlegességeket, portugieser alapú házasításokat, sőt portuieserből készült rozékat, fehérborokat és pezsgőket is.

A verseny után a borkedvelő közönséget is várják, ekkor lesz ugyanis a Portugieser Kóstolófesztivál a Villányi Borvidék és a Pécsi Borozó magazin közös szervezésében.

Nevezési határidő: március 31.

Kóstolófesztivál: április 23., Pécs, Magtár Látogatóközpont

hirdetés

További információ:

https://portugieserdumonde.com

Franc du Monde – a koronaékszer

A világ egyetlen portugieser-borversenye után Villány meghirdette a világ első és egyetlen cabernet franc világversenyét is! A szervezők a koronavírus-járvány miatt rekordhosszú előkészületek után vannak túl, a versenyt ugyanis 2020-ban szerették volna elindítani. Idén júniusban végre sor kerül a borversenyre, amelynek a Siklósi Vár ad majd otthont. Michael Broadbent híres mondata – „A cabernet franc Villányban találta meg természetes otthonát.” – lendületet adott a villányi termelőknek, szebbnél szebb cabernet franc-ok születtek, létrejött a Villányi Franc márka szigorú szabályozással, és közben az ország egyéb borvidékein is felismerték, hogy a cabernet franc nemcsak házasításként kiváló. Mátra, Balaton, Eger, Szekszárd, Pannonhalma sorra jeleskedik a világversenyeken cabernet franc-jaikkal, és most végre elég csak Villányig eljuttatni a borokat – a nemzetközi zsűrit elhozza a Villányi Borvidék. Nevezéseket pedig várnak a világ minden franc-termő tájáról Kaliforniától Új-Zélandig.

A borversenyt egésznapos szakmai konferencia követi, amelyre várják a szakembereket és a haladó borkedvelőket.

Nevezési határidő: május 1.

Konferencia: június 11.

További információ:

https://francdumonde.com

Wine Travel Awards – szavazzon Villányra!

A pandémia súlyosan érintette a borászatokat is, hiszen a gasztronómia hibernálásával gyakorlatilag megszűnt az egyik disztribúciós csatorna, a borászatok saját turisztikai szolgáltatásai pedig ugyancsak szünetre kényszerültek. A Wine Travel Awards nemzetközi díj alapítói a pandémia után ezzel a díjjal szeretnének újra figyelmet irányítani a borturizmusra kiemelve a szektor legjobb szereplőit. A nevezők között megtalálunk két villányi birtokot is (Csányi és Vylyan), illetve az egyik legnépszerűbb villányi rendezvényre, a Franc & Franc Fórum és Kóstolónapra is lehet szavazni.

A szavazás március 31-én zárul, ha szereti Villányt, kérjük, szavazzon, hogy a Franc & Franc a döntőbe kerülhessen!

Itt lehet szavazni:

https://winetravelawards.com/nominee/franc-franc-forum-and-tasting-day/