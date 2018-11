Az ország borvidékeihez hasonlóan Villányban is felszentelték a 2018- as évjárat első borait. A hozzá kapcsolódó Márton napi libatorral pedig egészen Karácsonyig tartó vendégjárás kezdődött. A mondás szerint aki Márton napon libát nem eszik az éhezni, aki új bort nem iszik az szomjazni fog.

A hagyományoknak megfelelően a Márton napi újbort asztalra kerülése előtt megszentelik. Ilyenkor köszönetet mondanak a természetnek, hogy ismét megajándékozta a borok kedvelőit a szőlő levével. A Bock pincészetben 22 éve – az országban elsőként – palackoztak Szent Márton napra oportót. A hozzá kapcsolódó libavacsorát pedig 2004 óta minden évben megrendezik.

„Jócskán előre kell gondolkodni. Már júliusban megrendeltük a nagy mennyiségű libákat. Amit úgy tudunk eltenni, hogy vákuummal dolgozunk, és mély hűtjük. Közel két tonnát dolgozunk fel erre az egy alkalomra” – mesélte Nemes Gáborné konyhafőnök.

Az idei évben rekordot döntött a szőlőtermés, melyből mintegy 3,8 millió hektoliter bor készülhet. A mennyiség mellett a minőség is kiválónak ígérkezik.

„A középérésűek és a késő érésűek gyönyörűen be tudtak érni, de, azt kell hogy mondjam, hogy amit augusztusban szüreteltünk, ugye az oportó, a Szent Márton borát, amit ma megkóstolunk, az is a korai szüretek között volt. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lesz az első szüret, de nagyon szép az íz. Jó ízek vannak, zamatok vannak. Még azt is kell, hogy mondjam, talán még testesebb, vastagabb, mint amire számítottunk” – így Bock József borász.

A villányiak már évekkel ezelőtt felismerték, a borkedvelőknek nagy élmény, ha személyesen találkozhatnak a borászokkal.

„Azok a turisták, akik a bor miatt elindulnak, akár az ország egyik pontjáról a másikra, azok a bor mellett valójában élményt keresnek, és az élmény az sok mindenben megragadható. Nyilvánvalóan alapvetően a jó borban, de alapvetően abban a kulturális milliőben is, ahol azt a bort előállítjuk, és ebben kulcs szerepe van magának a gazdának, a vele való érintkezés. Bock József a villányiak közül - akik tényleg csodálatos borászok – talán az egyik legjobb ebben. hogy ő mint gazda, ezt az élményt megadja” – fejtette ki Hargitai János országgyűlési képviselő.