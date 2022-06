Világsztárokkal és a legjobb hazai előadókkal várja a fesztiválozókat a Velencei-tó partján az EFOTT

Megosztás itt:

A Velencei-tónál július 13-17. között megrendezett fesztivál két kültéri színpadot, két arénát, valamint számtalan zenei színpadot kínál, így a populáris és a klubzene stílusa mellett a retro, az alternatív, az RnB, de még a jazz kedvelői is megtalálják a számukra kedves bulihelyszínt.

A fiatalok fesztiváljaként az EFOTT arra is kiemelt figyelmet fordít, hogy az egyetemisták által kedvelt ifjú tehetségek is nagyszínpadi lehetőséget kapjanak: a fesztivál legnagyobb koncerthelyszínén várja közönségét többek között T. Danny, BSW, Azahriah és Dzsúdló is.

Az EFOTT ráadásul nemcsak esti bulik sorozata, hanem egy egyedülálló élmény, ahol a kapcsolt programok, a kiállítók, a nappali aktivitások folyamatos és tartalmas kikapcsolódást biztosítanak. Idén a fesztivál minden aktivitása azt mutatja meg: egyetemistának lenni menő. A nappali programokat összefogó UNIverzum egy olyan találkozási pont lesz, ahol mindenki megtalálja a már meglévő vagy a jövőbeli egyetemi haverokat.

Részletes program: https://efott.hu/programok/

Időpont: 2022. július 13-17.

Helyszín: Velencei-tó, Sukorói-félsziget