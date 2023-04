Világszenzáció: Drótkötélen, biztosítás nélkül egyensúlyozva kel át a Dunán az artista

Megosztás itt:

Április 15-én a Duna felett 40 méterrel kifeszített drótkötélen, biztosítókötél nélkül egyensúlyozva sétál át a folyó egyik partjáról a másikra Ifj. Simet László artistaművész.

Simet László már korábban is gondoskodott arról, hogy magyar cirkuszművészet felkerüljön a világtérképre. A londoni olimpia záróünnepségén a stadion felett sétált át 45 méteres magasságban, miközben Ed Sheeran a Wish You Were Here című slágerét énekelte.

Azok akik élőben követnék nyomon a világraszóló attrakciót, azok szombaton fél 5-kor legyenek az Erzsébet és a Szabadság híd között.