Vigyázz, kész, SZIN!

Megosztás itt:

Az ország egyik legszebb városa és a várost kettészelő Tisza adja a díszletét a fesztiválszezon legnagyobb nyárzáró bulijának, ami a legnagyobb hagyományokkal rendelkező rendezvény is egyben, hisz’ jövőre lesz 55 éve, hogy lerakta az alapjait a honi fesztiválkultúrának. A Szegedi Ifjúsági Napok, túl azon, hogy egy évvel megelőzte a világ legismertebb rockfesztiváljaként ismert Woodstock-ot, hatalmas lépés volt a hazai ifjúsági kultúra történetében. A SZIN ma már kihagyhatatlan végállomása a fesztivál-menetelésnek, évente százezernyi látogató fordul meg a Tisza-parti bulifolyamon. A SZIN az elmúlt 20 évben rohamos tempóban kezdett el fejlődni, a hazai pop-rock jelesei évről-évre egyre többen fedezték fel maguknak ezt a fesztivált, és sokaknak azóta is kedvenc játszóhelye. Majd sorra érkeztek évente a külföldi fellépők, s bár az elmúlt év a járvány miatt csak magyar fellépőknek adott helyet, idén visszatértek újra a nemzetközi sztárok.

Hihetetlen, miket kérnek ezek a sztárok

Egy nemzetközi csapat általában többoldalas kéréssorral érkezik egy-egy fellépésre, köztük vannak technikai kívánságok és azt is leírják, mit szeretnének enni és inni, és olykor azt is, mi az amit egyáltalán nem akarnak. Általában ez utóbbiak körébe tartozik mondjuk az olyan csomagolású étel vagy ital, ami nem környezetbarát. Az általánosságban elmondható, hogy az összes fellépő törődik a környezettel és saját egészségével, ezért az ételek és italok listáján is szerepelnek „mentes” dolgok. Többen akarnak helyi specialitásokat is így a szegedi szervezők talán majd a Tisza-parti halászlevet is kínálják majd a sztároknak. A szállás lefoglalásánál is vannak kitételek: minimum négy csillagos legyen a hotel és legyen benne folyamatosan elérhető edzőterem.

Az öltöző berendezését is részletesen leírják: szinte mindenkinél kötelező a kanapé, szék és asztal és van aki hangsúlyozza hogy legyen több konnektor. Emellett nagyméretű szemetes, ruhaállvány, egész alakos tükör és kérnek még fekete törölközőket, ezeket általában a színpadon használják, de szeretnének fürdőlepedőt is, a koncert utáni tisztálkodáshoz.

Lesz idén fellépő, aki konfettiágyút is kért és sokan írták azt is, hogy az ital bekészítésben legyenek cukormentes üdítők, az ételeknél sokan preferálják a paleo vagy gluténmentes kajákat illetve sokan írják, hogy több csomag rágógumit is szeretnének.

Az első nap sztárja: Rag’n’Bone Man – saját dalszövegét kéri az öltözőbe

A Szegedi Ifjúsági Napokon mutatja be először hazánkban tavaly megjelent lemezét a lenyűgöző hangú Rag’n’Bone Man. A Human című slágerrel pillanatok alatt a nemzetközi sztárvilágba katapultált énekes augusztus 24-én, szerdán lép fel a SZIN-en.

Négy platinalemez, az évtized legkeresettebb albuma, Brit Award és Ivor Novello-díj - ezzel indított a 2017-ben a Human című dal után megjelent lemezével berobbant Rory, azaz Rag’n’Bone Man. A stadionokat betöltő búgó-bársonyos-bariton aztán várt három évet, és tavaly előrukkolt új lemezével, amin újra élvezhetjük lenyűgöző énekhangját. A hazai rajongóknak pedig remek hír, hogy augusztusban a svájci Stars in Town, a norvég Parkenfestivalen, Pstereo Festival és az angliai Camp Bestival Shropshire után a Tisza-parti SZIN is befért Rag’n’Bone Man fellépéseinek sorába. Ezzel a magyar közönség fülébe először Szegeden búghatja bele Rory az új dalait, de talán még a Human is beleférhet. A menedzser pedig azt kéri, hogy a szervezők minden étkezésnél biztosítsanak tejmentes, vegetáriánus és vegán lehetőségeket. Mint írja: „Szeretünk a lehető legegészségesebben étkezni a turnén, ezért kérjük, hogy az ételek kiváló minőségűek legyenek és a legfrissebb alapanyagokból készüljenek.” A kérések között kiemeli, hogy amerre csak járnak, előnyben részesítik a helyi ételeket, sőt kifejezetten szeretnék megkóstolni azokat. Érkezett egy fura kérés is: azt szeretnék, hogy a SZIN szervezőinek kedvenc dalszöveg részletét rakják ki bekeretezve Rory öltözőjébe.

A nyitó nap magyar sztárja: Korda Gyuri bácsi – ide jár fiatalodni

„Én a SZIN-en évtizedeket fiatalodom, kértem is a szervezőket, hogy legyen ebből hagyomány, hogy évente énekelhessek egy-egy fiatal csapattal Szegeden. Az orvos se tudna jobbat felírni” – mondta a hazai tánczene doyenje. A SZIN szervezőin nem múlik, most a Blahalouisiana csapatával énekelheti a legenda a Mondd, hogy szép volt az este című, mintegy 50 éve született slágert.

Napi 50 fellépő – már az első napon feltűnik Pumped Gabo

Jól indul tehát a SZIN, aminek az első napján a több mint félszáz fellépő között ott lesz a Russkaja, a Carson Coma, a Bagossy Brothers Company, a Belga, a Random Trip, a PASO, a Bohemian Betyars és feltűnik majd hajnalban Pumped Gabo is.