Vidd haza Szekszárdot! – összefogtak a szekszárdi borászatok a térség turizmusáért

Vesztergombi Csaba, a Vesztergombi Pincészet tulajdonosa, a Szekszárd Borvidék Kft. felügyelőbizottságának elnöke a 2500 hektár összterületű borvidék értékeire, lehetőségeire és kiváló eredményeire hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a legsokszínűbb kínálatot nyújtják, hiszen a könnyű fehérektől a rozékon át a hagyományos testes vörösborokig minden megtalálható a Szekszárdi borvidék pincéiben. Szólt arról is, hogy a szekszárdi borászok ötször nyerték el „Az év borásza” kitüntető címet, ezzel rekordtartók a hazai borvidékek között. A sajtótájékoztató résztvevőivel megosztotta az a friss hírt is, hogy Berlinben a 2022-es Wine Trophy versenyen két szekszárdi bor kapta a Grand Gold díjat: a Schieber Patina Cabernet Franc és a Vesztergombi Alpha. Mint megjegyezte, magyar vörösborok először részesültek ebben az elismerésben.

Már felkerültek az applikációra azok a közelgő események, rendezvények is, amelyekről Herrné Szabadi Judit, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt. Külön kiemelte jellegzetes „műfajukat”, a különleges túrákat, amelyeket évente három alkalommal tartanak meg, és a borvidék egy-egy ikonikus borához, a kadarkához, a kékfrankoshoz és a bikavérhez kapcsolódnak.

Csuhai Viktória, a KNK PR&Média digitális üzletágának vezetője arról beszélt, hogyan szolgálja a borvidék digitális kommunikációját a megújult a web-, Facebook- és Instagram-oldal, valamint milyen előrelépést jelent a telefonos applikáció létrehozása és működtetése. Nem titkolt célja, hogy a borkóstolások mellett a kapcsolódó turisztikai élményszerzési lehetőségekre is felhívja a figyelmet. A térség borászatához kapcsolódó minden információ, valamint az aktuális a turisztikai hírek is elérhetők az alkalmazás által, szekszárdi látogatásra csábítva a felhasználókat. Útvonaltervező is segíti a tájékozódást, támogatva a borászatok közötti közlekedést is.