Veterán autóritkaságok Balatonfüreden

Több mint 50 veteránautót állítottak ki Balatonfüreden. A Concours d’Elegance elnevezésű autószépségversenyre több mint 100 éves autóritkaságok is érkeztek, zömmel külföldről. Az ingyenesen látogatható rendezvényen egészen közelről lehet megnézni minden járművet.

Az első Concours d’Elegance-okat még hintókkal rendezték meg a 19. század végén, nem sokkal később pedig már az autók szépségét mérték össze. A világon több helyen rendezik meg ma is, Balatonfüreden 5 éve élesztették fel újra ezt a hagyományt.

„Szinte minden autó speciális, de mondjuk azt, hogy ha a fele az nagyon különleges, akkor nem tévedek, ide mindig a legérdekesebb, legkülönlegesebb autókat hozzák, ugye itt elsősorban nem a technikai paraméterek, hanem az elegancia és a szépség dominál, és ezért mindig nagyon különleges autókat hoznak. Olyanok vannak, amikből Európában egy van, a világon egy van” - mondta Valker Viktor főszervező.

Nem könnyű egy ilyen régi autó felújítása, sok alkatrészt már nem is lehet beszerezni, mondja egy 1941-es Packard tulajdonosa. „Az utolsó 3 évben lett ez az autó a csavarig szétszedve, teljesen restaurálva, de úgy hogy ezen a héten csütörtökön kaptam meg az utolsó lámpakeretet a kezembe a krómozótól, hogy erre még be tudjak nevezni, és el tudjak jönni. tehát igazán használva még a következőkben lesz ez az autó” – így Lakatos Ferenc.

Kiállítottak egy olyan 1974-es autót is, melyet tulajdonosa szerint még ma is élvezet vezetni. „Az alaptechnika az hasonló az akkori sportosabb Alfa coupé modellekhez, 109 lóerős, 1.6-os, dupla vezérműtengelyes motorból, viszont ez egy könnyített karosszéria, mindössze 950 kilogramm, több alumínium alkatrésszel, vázalkatrésszel, tehát így elég jó a teljesítménye, súly lóerő aránya. Temperamentumosan lehet menni és nagyon alacsony a gép, úgyhogy kanyaroktól sem ijed meg” – mutatta be autóját Páli Rómeó.

Ezt a 100 évvel ezelőtt készült teljesen elektromos autót is látni lehet a kiállításon. De bemutatták ezt a Hispano Suizát is, ami jelenleg a világ egyik legértékesebb autójának számít, több 100 millió forintot érhet. A hétvégén a közönség szavazhat, hogy melyik járművet tartja a legszebbnek.