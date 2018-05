Verseket és prózákat díjaztak a Fedél Nélkül gáláján

Az év versének megrendítő zárása a hajléktalanok lelkiállapotáról szól. A Fedél Nélkül magazin gáláján hangzott el sok másik, többnyire hajléktalan vagy nagyon szegény sorsú szerző műve mellett. A hajléktalanok lapjánál minden évben zsűrizik az új alkotásokat, a legjobbakat pedig díjazzák.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szerdai gálán az év versét író Dvorcsák Gábor azt mondta, őt a szegények sorsánál sokkal jobban foglalkoztatja azt, hogy az emberiség a vesztébe rohan a folyamatos ellenségeskedéssel.

Ember az embernek farkasa tulajdonképpen, és ez már a Kádár-rendszerben is megvolt. Akkor is megvolt az elidegenedés, akkor is meg volt mindenféle probléma. És én a saját bőrömön is éreztem sokszor, hogy mindig ment a hajsza a jólétért, hasznokért, ilyen dolgokért és az egymással való törődés az elveszett - hívta fel a figyelmet Dvorcsák.

Dvorcsák Gábor a verselés mellett negyven éve fest is, és ő kapta idén az év képe díjat is ezért az alkotásért. Az év prózája díjat a Leontin Med néven író Balogh Gyula vehette át. Mint mondta: próbálja az elesettek ábrázolásával megérinteni azokat, akik elsétálnak a probléma mellett.

A Kálvin téri aluljáróban egy hetven év feletti nénike kiabált kis rongyos ruhácskájában, hogy éhes vagyok, éhes vagyok, és senki nem figyelt rá, majd végül egy jól szituált úr megállt mellette, elővett a bőr pénztárcájából egy húszezrest és odaadta a néninek, hogy segítsen rajta. És a néni elvette, nézte, nézte a pénzt egy ideig, majd visszavágta a férfira és azt mondta, hogy miféle játék pénzzel hülyít, butít itt engem. Nem ismerte a húszezrest. Szóval így is lehet ábrázolni valahol a hajléktalanságot, elesettséget, de mindenféleképpen egy nagyon komoly dolog - hangsúlyozta a díjazott.

A gálán Barta Pál és Pető M. Gábor egy-egy verse különdíjat kapott. A Fedél Nélkül művészeti pályázata 13 éves. Idén az ország minden szegletéből pályáztak több mint négyszáz alkotással.