Véget ért a CONSTRUMA - 40 ezer látogató!

Az április 6—10. között, ismét a fizikai térben megrendezett CONSTRUMA otthonteremtési kiállításcsokron idén több, mint 450 hazai és külföldi kiállító mutatta be termékeit, szolgálatatásait, újdonságait a megújult Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ öt pavilonjában

A kiállítók és a látogatók száma is jelezte, amit Gyutai Csaba, az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos mondott a rendezvény megnyitóján: jó állapotban van a magyar építésgazdaság, az ágazatot a 2020-as visszaesés után 2021-ben gyors visszapattanás jellemezte, és ma már csaknem 11 százalékot képvisel a magyar gazdaságban.

Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a tavaly befejeződött, 55 milliárdos beruházással „új időszámítás kezdődött a Hungexpo és így a Construma életében is”. Mint mondta: a negatív külső tényezők ellenére a rendezvény továbbra is a régió legnagyobb építőipari seregszemléje, amely a szakmai bemutatók mellett a lakásukat, házukat felújító tízezrek ötletforrása is.

Az idei CONSTRUMA egyik legfőbb újdonsága az volt, hogy a megújult Hungexpón szakterületek szerinti, új elrendezésben jelentek meg a kiállítás témakörei: a klasszikus építőipar, a megújuló energiák és az épületgépészet; emellett külön térben mutatkoztak be a konyha, a fürdőszoba és a bútor, melegburkolat és a design képviselői.

Sokan látogatták a kiállítás első három napján rendezett szakmai programokat, köztük az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által szervezett Országos Építőipari Konferenciát, a BPMK és az ÉMSZ közös szervezésében lebonyolított Építési szakmai konferenciát, a Magyar Építész Kamara (MÉK) és a Budapesti Építész Kamara (BÉK) kerekasztal-beszélgetésit és konferenciáit, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara (BPMK) továbbképzéseit, valamint a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) XIII. Szolár konferenciáját.

A G pavilonban kapott helyet az idén a megújuló energia, épületgépészet témaköre, mely nem csupán kiállítói, hanem látogatói oldalról is az egyik legnépszerűbb tematika volt. A programot színesítette a SOLAR RACE napelemszerelési verseny, amelyen 6 csapat indult. A kiállítással egy időben tartották ezúttal a XIII. Szolár konferenciát is. A szakemberek (és látogatók) folyamatos képzését biztosított az a bemutató, mely a napelemek tetőre szerelését mutatta be minden nap.

A szakmai látogatók ezúttal is nagy számban vettek részt az immár ötödik alkalommal szervezett, úgynevezett vezetett szakmai túrákon. A túrák célja, hogy a kiállítók olyan újdonságaikat is megmutathassák felépített installációik segítségével, amelyre egyébként egy konferencián nincs mód, a szakemberek pedig a másfél órás szakmai séta során koncentráltan jussanak értékes információkhoz az építkezés legkülönbözőbb szakterületeiről.

A legújabb hazai design trendek bemutatására szervezett OTTHONDesign kiállításon ezúttal is gyártók és nagy márkák képviseltették magukat, bemutatva legújabb fejlesztéseiket. Emellett számos, máshol nem elérhető szakmai program várta a látogatókat, mint a FABUNIO közgyűlése és konferenciája, az Annie Sloan Hungary bemutatója és workshopja, valamint a Szőnyegtervezők Társasága (SZETT) szövött párnakészítés technika bemutatója. A Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ) három különböző pavilonban felépített tematikus standokon, az ERGO HOME Trend-szigeteken mutatta be az aktuális trendeket, forradalmian új anyagokat és korszerű megoldásokat, amelyek középpontjában idén az ergonómia állt.

Hagyományosan az OTTHONDesign keretében, a Magyar Design standon mutatták be újdonságaikat a hazai design tervezők.

CONSTRUMA-Díjak

A CONSTRUMA kiállítási csokor keretében a rendező 2022-ben is díjazta a kiállított termékek közül a legkiválóbbakat. Idén több mint 20 pályázat érkezett, melyeket rangos szakemberekből álló zsűri bírált el. A díjakat az alábbi cégek és termékek kapták:

EU-Solar Zrt. - Growatt SPA 4000-10000TL3 BH

Grand Union Kft. – Kingspan BioFicient biológiai szennyvíztisztító kisberendezés

Leier Hungária Kft. - Leier klímafödém

Mapei Kereskedelmi Kft. - Kerapoxy Easy Design

Masterplast Hungária Kft. - ISOMASTER EPS 150 G

Rotovill Kft. - Aux Kappa 3,5 kW monosplit klímaberendezés

Szépítők Bemutatóterem Kft. (COVERART Design) - Decork Façade (parafa tartalmú hőszigetelő dekorvakolat)

A kiállításról készült, nagy felbontású képek innen tölthetők le: https://hungexpo.hu/sajto/sajtoanyagok . Kérjük, a képek forrásánál minden esetben tüntessék fel: Hungexpo.

A Hungexpo következő kiállítása az Automotive Hungary és a MACH-TECH Ipar Napjai szakkiállítás 2022. május 10—13. között.