Várnak Vas vármegye csodálatos erdői

Azt írták, az erdők nevezetességei közé tartoznak a 300 éves korukban leroskadt vén tölgyfák, a banyafák, amelyek tövében - a hiedelem szerint - szombatonként találkoztak a seprűnyélen ideérkező boszorkányok.

A közlemény szerint az elmúlt években többszörösére nőtt az erdőlátogatók száma Vas vármegyében. Az FSC erdőgazdálkodás-tanúsítással rendelkező állami erdőgazdaság 2005-ben 167 hektáron, 15 erdőrészletben kezdett folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodásba, míg ma már közel 5300 hektár az így kezelt erdeik területe, miközben az örökerdőként művelt területük nagysága már 1150 hektárra nőtt. Az Országfásítási Program részeként az Újszülöttek erdejében Vas vármegyében minden megszületett gyermek után, legalább tíz őshonos fát ültetnek el évente. Emellett több ütemben és helyszínen folytatnak mintafásítási erdőtelepítést - ismertette a tárca.

Azt írták, Vas vármegye legnagyobb összefüggő, 7200 hektáros erdőtömbje a Farkas-erdő, mely körülöleli a vármegye első természetvédelmi területét, a Lajos-bükköket. Az erdőségen áthalad az Országos Kéktúra útvonala. Közepén áll a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központ vadászházzal, konferenciateremmel, az erdő és rét határán a páratlan szépségű Kisboldogasszony erdei kápolnával, valamint az idén felavatott korszerű turistaházzal.

Emlékeztettek: 202,5 méteres tengerszint feletti magasságban épült meg a vadászok egykori "panoráma lesének" helyére a vasi haranglábakat mintázó, közel 20 méteres, Scherg Lőrinc erdőmester nevét viselő kilátó, amelyről nemcsak a hatalmas egybefüggő erdőterület, hanem a Ság-hegy, a Kis-Somlyó, Sümeg és a Bakony is látható. Az Európa-hírű Jeli Arborétum áprilistól szeptember végéig pazar virágzással és illatokkal várja a látogatókat. Gróf Ambrózy-Migazzi István, a "virágos gróf" 1922-ben 5 hektáron hozta létre az örökké zöldellő kertet, amely - a Szombathelyi Erdészeti Zrt. folyamatos fejlesztéseinek eredményeként - ma már több mint 100 hektáron, a jól ismert rododendronok (havasszépe) mellett magnólia és hortenzia telepekkel, nárciszszőnyeggel, számos növénykülönlegességgel és többek között az óriások erdejében létrehozott lombkorona tanösvénnyel nyújt felejthetetlen élményt a családok számára - hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium.

Kitértek arra is, hogy bár a vélemények megoszlanak arról, hogy a Dunántúl legmagasabb csúcsán, az Írott-kőnél az Országos Kéktúra és a Dél-dunántúli Kéktúra kezdő vagy végpontja van-e, az biztos, hogy a legismertebb túraútvonala, amelyből 71 kilométer a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt állami területen halad. Vas vármegyét egyébként több mint ezer kilométernyi túraútvonal hálózza be, amely mellett az erdőgazdaság mintegy 300 kilométer kerékpározható utat is kijelölt. Kilenc erdei szálláshelyével a Szombathelyi Erdészeti Zrt. a térség meghatározó természeti szépségeinek közvetlen közelében igazi kikapcsolódást kínál. 11 tanösvényük, valamint a Stájer-házi Erdészeti Erdei Iskola a gazdag állat- és növényvilágot, valamint az erdészek szerteágazó, elkötelezett munkáját ismerteti meg a diákokkal és a természetszerető kirándulókkal.

A tárca a közleményben arra kér mindenkit, hogy a szavazzon a Szombathelyi Erdészeti Zrt. legszebb területére az Agrárminisztérium Facebook-oldalán. A szavazók között hetente nyereményeket sorsolnak ki - tette hozzá a minisztérium.