Várják a harcsapaprikás szerelmeseit Tiszacsegére

Az esemény középpontjában a harcsapaprikás-főzőverseny áll, amihez minden csapatnak térítésmentesen 2-2 kilogramm harcsát biztosít a csárda - ismertette Nagy Sándor.

Kiemelte, hogy évről- évre nő a jelentkező csapatok száma, akik közül az első nyolcvan regisztráló sátrat is kap, a többieknek főzőhelyet biztosítanak. A csapatok hoznak magukkal reggelit, így olyan ritkaságokkal is találkozhatnak az érdeklődők, mint a harcsából készült debreceni páros kolbász.

Az ingyenes fesztivál programjai között szerepel többek között a Számadó zenekar, az Agyagbanda, Nótár Mary és Fásy Ádám koncertje, kézműves kirakódóvásár, vidámpark, de a rendezvény vendége lesz Bodrogi Gyula színművész is.

