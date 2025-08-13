Keresés

Varázsligetté válik a Városliget a gyerekek számára

2025. augusztus 13., szerda 09:10 | MTI
Bodrogi Gyula Szent István ünnepe államalapítás ünnepe augusztus 20-ai ünnepek budapesti Városliget

Filmvetítések, interaktív meseelőadások, koncertek és kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket a budapesti Városligetben augusztus 19-én és 20-án; a programok egyik vendége Bodrogi Gyula színművész lesz - tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.

  • Varázsligetté válik a Városliget a gyerekek számára

A Varázsliget színpadán fellép többek között az Egyszervolt Mesezenekar és a Tintaló Társulat, filmvetítésen lesz látható az Ágacska, a Mézga család, valamint Süsü, a sárkány kalandjai.

Bodrogi Gyula nemcsak Süsü hangjaként, hanem egy exkluzív beszélgetés vendégeként is várja a közönséget a Süsü világa című programban.

A Vajdahunyad vára előtti téren egyebek mellett herceg- és hercegnőképző programok, gőzhajtású triciklis artistamutatványok, rabló-pandúr játék, kovácsműhely és vívásbemutató szórakoztatja a gyerekeket.

A Magyar Honvédség is készül programokkal: a családok megtekinthetik a katonaság által használt harckocsikat és egy Gripen vadászgép makettjét is - olvasható a közleményben.

A Varázsliget programjait mindkét napon 10 és 18 óra között tartják, a részvétel ingyenes.

A Szent István-nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

