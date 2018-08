Válságos állapotban a soul királynője

A 76 éves afroamerikai énekesnő „súlyos betegséggel küzd” - írta Roger Friedman a szórakoztatóipar híreire szakosodott Showbiz 411 című portálján.

A Respect és az I Say a Little Prayer című slágerek előadójánál 2010-ben diagnosztizáltak rákot. Franklin 2017 novemberében lépett fel utoljára az Elton John AIDS Alapítvány javára szervezett New York-i rendezvényen.

Utolsó nyilvános koncertjét 2017 augusztusában adta Philadelphiában. „Csodálatos műsor volt, noha Aretha akkor már kimerültséggel és kiszáradással küzdött” – idézte fel Friedman.

Hosszú pályafutása során az énekesnő 18 Grammy-díjat nyert.

Leghíresebb slágerei közé tartozik a (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, a Day Dreaming, a Jump to It és az A Rose Is Still A Rose.

2005-ben George W. Bush akkori elnök a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet adta át neki. 2009 januárjában énekelt Barack Obama elnöki beiktatásán.