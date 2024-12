Valami egész különlegeset ábrázol az idei vatikáni betlehem

Több mint ezer gömb díszíti a fenyőfát, sárga és ezüst, ezek a Vatikán színei, valamint pirosak. A fényeket LED-égők biztosítják, a pápai állam energiatakarékosságban is példát kíván mutatni. További harminckilenc kisebb fenyő is érkezett a Vatikánba, egyikük a Szent Márta-házba, Ferenc pápa vatikáni otthonába került.

A betlehem két évig készült negyven önkéntes kézműves munkájával. Az első látásra egyszerű betlehem megvalósításához a modern technológiát is felhasználták: három dimenziós nyomtatóval készültek a dísznövények, a tengervíz felületét fodrozni is tudják, mintha az Adriai-tengerről érkező szellő fújná. A betlehemet madárriasztó berendezések védik a Rómában tömegesen élő sirályoktól.

