Űrutazás - A küldetés alatti élményeikről számoltak be Kapu Tiborék a Millenárison + videó

Képzeld el a Balaton kristálytiszta hullámait, a nevetéstől visszhangzó partokat és a Hősök Napja pezsgő forgatagát! Az Erzsébet-táborokban 2025 nyarán 50 ezer gyermek élte át a nyár legnagyobb kalandjait: hajókázás, sportnapok és felejthetetlen élmények. Kattints, és merülj el a nyár legvidámabb pillanataiban!
A fiatal előadó a nemzeti ünnepen: ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a himnuszt. Ókovács Szilveszter kiemelte, hogy az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csak zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Demjén Ferenc Facebook-oldalán megjelent bejegyzés: „Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!” – írták.