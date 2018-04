Ünnepség vitte Rómát Fejér megyébe

Császári bevonulás, légiós katonák bemutatói és ókori esküvő is színesítette a kétnapos a tavaszköszöntő ünnepet a Gorsium Régészeti Parkban. A Fejér megyei Tácon rendezett programsorozatnak közel 30 éve adnak otthont a római kori épületmaradványok.

Ókori játékokat is ki lehetett próbálni ezen a hétvégén a fejér megyei Tácon található Gorsiumban. Be lehetett pillantani a légiók tábori életébe és fegyverbemutatót is tartottak. Az ókori Rómában Flóra istennő ünnepe a tavasz köszöntését jelentette.

„Ezt az ünnepet eleveníti fel a Szent István Király Múzeum Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum területén, ez egy több évtizedes hagyomány egyébként, minden évben megrendezzük ezt a programsorozatot, ez egy két napos programsorozat, ami gyakorlatilag egyben a régészeti park szezonnyitó rendezvénye” - mondta a Szent István Király Múzeum igazgatója, Kulcsár Mihály.

Septimius Severus 202-ben látogatott Gorsiumba. Ez az esemény is mutatta, hogy Pannónia milyen fontos szerepet játszott a Római Birodalom életében. A császár bevonulását hagyományőrző csoportok segítségével játsszák el minden évben, nagy figyelmet fordítva a történelmi hűségre, legyen szó a nyelvezetről vagy akár a ruhákról.

„Amikor a város előkelői fogadják, azoknak szintén tógában kellett fogadni, és attól függően, hogy milyen magas rangban volt, attól függően bordó csíkos volt a tógája. Tehát abban fogadják. Akkor ugye a hölgyek, akik kísérik, azok ugye többnyire selyemtunikában vannak” - mondta Nádorfi Gabriella, régész.

A Gorsium Régészeti Parkban 1958 óta folynak az ásatások. Erődfalakat, oszlopsorral díszített utcákat, templomokat, középületeket és szentélyeket tártak fel. A leleteket egész évben meg lehet tekinteni.