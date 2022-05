Újra BORTRIATLON Badacsonyban

Megosztás itt:

A programon részt vevő tíz pincészetnél május 20-22. között a Szürkebarát Hétvégére, június 17-19. között a Kéknyelű Zsendülésre, míg október 14-16. között a Rizling Vakációra várják a borkedvelőket, akik a Badacsonyi borvidék három ikonikus és közkedvelt szőlőfajtájával, a szürkebaráttal, a kéknyelűvel és az olaszrizlinggel ismerkedhetnek meg. Mindezt a borosgazdák tolmácsolásában hamisítatlan környezetben. A BORTRIATLON májusi első állomásának főszereplője a borvidék ezerarcú szőlőfajtája, a szürkebarát lesz.

„A BORTRIATLONT egyfajta személyes kapcsolaterősítőnek tekintjük, ahol évről-évre remek programok kíséretében bemutathatjuk a borainkat, és találkozhatunk a hozzánk látogató közönséggel. Ezzel is megteremtve azt az érzelmi kötődést, ami a borok szempontjából fontos kiindulópont. A szürkebarát pedig nem csak Badacsony, hanem a pincészetünk számára is az egyik legfontosabb szőlőfajta.” – mondta az Éliás Birtok tulajdonosa, Éliás Csaba, aki 2019- ben készítette első borát, és szintén ebben az évben vett részt első alkalommal a rendezvényen.

A vulkanikus, meleg talajokat kedvelő szürkebarát a legenda szerint IV. Károly német-római császár által került hazánkba 1375-ben, Badacsonyban pedig a szerzetesek honosították meg. Neve azóta összeforrt a borvidékkel és máig az egyik jellegzetes fajtája. Gondos termelői kezek alatt a könnyed száraz boroktól kezdve, a komoly és gazdag beltartalmú tételeken át, egészen az édes borokig minden szegmensben kiváló minőséget ad. Éppen ezért, sokszínűsége révén igazi érték a badacsonyi borászok számára.

A BORTRIATLONHOZ nyereményjáték is párosul, így a tematikus hétvégéken a pincészetek helyszínein a vendégek pecséteket gyűjthetnek, amelyek nyereményekre válthatóak be. A pecsétet azok a játékosok kapják meg, akik megvásárolnak egy 1500.- Ft értékű, háro tételes borkóstolót. Azon 18 év feletti játékosok, akik mind a hat pecsétet beszerzik, jutalomként egy palack kiváló minőségű badacsonyi bort kapnak cserében. A pecsétgyűjtő füzet a pincészeteknél, illetve a badacsonyi Tourinform Irodában szerezhető be. Még több balatoni programot itt találtok: https://www.utisugo.hu/balaton

BORTRIATLON helyszínek a Badacsonyi borvidéken:

Badacsony

Dobosi-Stier Pincészet Badacsonyi Fröccsterasz

Éliás AlaptáBOR

Istvándy Borműhely

Németh Pince

Málik Pince

Badacsonytomaj:

Borbély Családi Pincészet

Fata Pince

Válibor Vinotéka & Presszó

Badacsonyörs:

Folly Arborétum és Borászat

Gyulakeszi:

von Beőthy Pince