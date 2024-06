Újabb neveket jelentett be a SZIN

Megosztás itt:

Idén is hatalmas bulira számíthatunk augusztus végén a legnagyobb múltú hazai fesztiválon, a Szegedi Ifjúsági Napokon, mely tavaly Coca-Cola SZIN néven frissülve emelte magasabb szintre a fesztiválozás élményét. „Az elmúlt évek hagyományai szerint nálunk zárják a nyarat a haza zenei paletta legnagyobb kedvencei, de évente szívesen adunk teret ifjú, feltörekvő tehetségeknek is” – mondta Kolonics Erika a SZIN főszervezője. „És természetesen minden évben nemzetközi sztárokat is hívunk. Az már ismert, hogy idén fellép nálunk az EDM egyik legbefolyásosabb alakja, Armin van Buuren, az ‘I believe’ című dalával elsöprő sikerrel a zenei toplisták élére robbanó Tim Kamrad illetve az új albumának dalait Magyarországon élőben először nálunk bemutató Zara Larsson” – tette hozzá a főszervező. A nemzetközi fronton hozzájuk csatlakozott most három új fellépő. Eszerint a Coca-Cola SZIN-en fellép majd a house egyik legaktuálisabb előadója, nemzetközi fesztiválok egyre inkább kihagyhatatlan előadója, Matroda. Szintén érkezik a legnagyobb techno bulik állandó szereplője, az egyedülálló román művésznő, Nusha és Sikdope, az európai trap és bass szcéna jelenleg egyik legfelkapottabb tagja.

A nagy helyszíneken pedig már felsorakoztak az idei fellépők, nézzük elsőként a Nagyszínpadot, ahol fellép majd Zara Larsson, Armin van Buuren valamint Kamrad és itt zárja a nyarat Azahriah. Fellép továbbá Dzsúdló, a Halott Pénz, Majka és a Bagossy Brothers. Jön majd Rúzsa Magdi, a ValMar, a Wellhello, ByeAlex és a Slepp, továbbá a Hűvös, a Pandóra Projekt, az Ivan & the Parazol és Deniz.

A BP Nagyszínpadon minden nap a Hangfoglaló Program feltörekvő tehetségei indítják a bulit, a Coca-Cola SZIN négy napja alatt pedig itt lép majd fel, Bonilevine, a Parno Graszt, a Carl, Saya Noé, a Metallicum, a BSW, a Honeybeast, Pogány Induló és Ótvar Pestis, a Magna Cum Laude, a Margaret Island, a Punnany Massif, T. Danny, Beton.Hofi, a Follow the Flow, a Carson Coma, Krúbi, Horváth Tamás és ezen a helyszínen Necc Party zárja majd a SZIN-t.

Az Aréna délutántól hajnal 5-ig ontja a programot minden fesztiválnapon. A felhozatalban pedig Solére, Lil Frakk, bongor, Kristoaf, Jaber, Sisi, 6363, Ajsa Luna, Mehringer, Co Lee Live, Platon Karataev, Rácz Gergő, Kkevin, Hundred Sins & Friends, OTL-Ibbigang x Gyuris, Ekhoe, Analog Balaton, Ganxsta Zolee és a Kartel, Bruno x Spacc, Mirror Glimpse lép színpadra. Szerda éjfél után, a hajnalba nyúlóan Metzker & Friends: azaz Koósz Milán, Metzker Viktória, Pumped Gabo és Pixa zenél, illetve rophatjuk a K-OSZ Disco buliján is. Csütörtökön ugyanebben a sávban a Next Level csapata, így Gemcamp, Dublic, SIKDOPE, Schomey és Tomzy & Danieng tölti be a teret. Pénteken a Carbon Techno & SZIN presents: Dain Farrel, NUSHA, GAGA, Robin Futaki visz a másnapi napfelkeltébe. A zárónapon pedig Willcox, JoerJunior, MATRODA és CHRSTPHR teszi ugyanezt.

A nagy helyszínek közt van még az SZTE Színpad, ahol fellépnek majd tehetségkutató nyertes zenekarok, továbbá lesz Juhász Zoli és Zenekara, 5figures, Kies, Képlet, Fiúk, Myra Monoka and the beat buddiez, Blahalouisiana, Lazarvs, Bohemian Betyars, Csík Zenekar, Hiperkarma, Csaknekedkislány, Paddy and the Rats, Anima Sound System, 30y, Manuel, Esti Kornél, AWS, Fish!, Bëlga, Curtis Live, Elefánt koncert, a Coca-Cola SZIN-t pedig itt a Technoid Community bulija zárja.