Újabb nevek a SZIN-en

Megosztás itt:

Breaking Me című számával végig szántotta az európai toplistákat Alexander Michael Tidebrink Stomberg, aki A7S néven vált világszerte ismertté. A svéd producer, dalszerző-énekes augusztusban a SZIN-en mutatkozik be, addig is melegítsünk ezzel a számmal:

“Kiállunk a szeretet, az egység és az emberség mellett. A Russkaja zenekar továbbra is a békét képviseli és mi azt mondjuk: Állítsuk meg a háborút Ukrajnában!” – írja honlapján a fergeteges ska-punk zenéjével ezúttal Szegedre érkező banda. A zenekar bevallása szerint olyan hatást kelt, "mintha egy vodkával töltött szputnyikhoz kötöztek volna". Az Ausztriába élő csapat most a világot járja és olykor Avicii-t is énekel, így:

A hazai zenekarok és előadók közt pedig a most bejelentett csomagban ott van a Halott Pénz, a Magna Cum Laude, Valmar, Metzker Viktória, Dorogi Péter egy debütáló koncerttel, KKevin, Kies, a Margaret Island, az Ivan and the Parazol, a Nemazalány x Sofi, az Analog Balaton, az Aurevoir, Burai, Joerjunior, a New Level Empire, Paulina, a Szabó Balázs Bandája, The Biebers, a Vad Fruttik, a 4S Street, Bruno & Spacc, a Hűvös, a Kultúrkör, Miskovits, Tóth Andi, a Random Trip, a Necc Party, Beton.Hofi, Ganxsta Zolee és a Kartel, G.W.M., a Hősök, LilG, Lmen Prala valamint a Paddy and the Rats.

Mostantól már a napi bontás is elérhető a www.szin.org -on, eszerint – nemzetközi sztárokat tekintve – szerdán Rag'n'Bone Man és a Russkaja indít, csütörtökön jön majd Tom Grennan, pénteken Alle Farben és a most bejelentett A7S lép színpadra, szombatra pedig érkezik Jason Derulo és természetesen minden nap a hazai zenei élvonal legjobbjai.

A SZIN - az MVM energiájával támogatva – továbbra is a legzsebbarátabb szezonzárót ígéri. Napijegy például mindössze 12.900 Ft. A legfiatalabbaknak - 10 éves alatt – nem kell belépő és a 10-15 éves fiatalok egy rendkívül kedvezményes, 6.990 forintos belépővel élhetik át első fesztiválélményüket. Már kempingjegy is kapható, 2.800 Ft-ért és elérhető a SZIN+ csomag, amivel - az alapjegy mellé váltott kiegészítő ellenében -különböző ajándékok és szolgáltatások járnak.

2022 nyárzáró fesztiválján fő támogatóként jelen lesz továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Hír TV