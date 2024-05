Újabb három hektár zöldterület és a KRESZ-park is megújult + videó

Szeretném köszönteni azt a Budapestet, ahol a cselekvőképesség legyőzi a tehetetlenséget – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter, amikor átadta a Városliget legújabb élményelemét. Kiemelte, a Budapest Liget Projektet pár évvel ezelőtt még tűzzel-vassal üldözte az ellenzék. Most viszont maguk is örömmel töltik itt az időt.

Miniatűr vonatok, repülők, helikopter és egy irányítótorony is várta a kicsiket a megújult Városligeti KRESZ parkban. Felépült egy mini városrész is, ahol biztonságos közlekedés alapjait tanulhatják a gyerekek.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.