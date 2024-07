Újabb fokozatba kapcsolt a Majka kontra Azahriah + videók

Megosztás itt:

A Mandiner beszámolója szerint az Index szúrta ki, hogy az ózdi rapper megosztott közösségi oldalán egy 2023-as belga dalt, amely a kommentek szerint hasonlít Desh új alkotására, amin Young Fly-al és Azahriah-val dolgozott közösen.

„Sok pofátlanságot láttam már… de ez…”

– kommentálta Majka.

A Pannonia című szám valóban hasonló hangulatú, bár témájában azért eltér Mentissa dalától. Hangszerelésében szintén könnyed, de valahol félúton van a Mamma Mia és Gotye Somebody I Used To Know című dala között.

A refrén azonban egyértelművé teszi, hogy a Mentissa-szám adta a központi inspirációt, aminek még címsorát is visszaidézik

– írja az Index, hozzátéve, hogy ennél a szintű hasonlóságnál erősen feltételezhető, hogy a felhasználási jogokat megvették a belga énekesnőtől, mivel szöveg- és dallamegyezés is van. Egyéb esetben súlyos pereskedés és pénzbírság elé néznének az előadók.

Íme, a két dal. Hogy igaza van-e Majorosnak, önök is eldönthetik: