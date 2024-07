Új szélmalom-lapátokat kapott a párizsi Moulin Rouge

A Moulin Rouge 1889-ben nyílt, ugyanabban az évben, amikor elkészült az Eiffel-torony is. A kánkán-táncosairól ismert revüszínház igazi turistamágnes, esténkét két előadást is tartanak, évente pedig mintegy 600 ezer látogatót fogad. Október 6-án ünnepli a Moulin Rouge megnyitásának 135. évfordulóját.

