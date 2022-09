Új sörökkel és országos kocsmakvízzel készülnek a Főzdekocsmák Éjszakájára

Megosztás itt:

A taproomok, avagy főzdekocsmák azok a vendéglátóhelyek, amelyeket a kisüzemi sörfőzdék alakítanak ki, általában közvetlenül a főzde mellett, vagy annak udvarában, annak érdekében, hogy a sörfőzdébe érkező vendégeknek az üzemhez illő ipari-, ugyanakkor pub hangulatban tudják bemutatni friss söreiket, és a hozzájuk kínált ételeket.

A kisüzemi sörfőzés népszerűségének növekedésével egyre több ilyen, tematikus vendéglátóhely nyílik Magyarországon, amelyek sörcsapjaira általában egyenesen a főzdék tartályaiból érkezik a friss sör.

A Főzdekocsmák Éjszakáján, október 1-jén részt vesz többek között a BAZ Beer, amely tokaji sörfőzdeként néhány év alatt lett szerves része a borvidék életének. Ózdon, a Bolyki Serház új sört, egy Áfonyás Pilsenit mutat be, valamint koncertekkel, és helyben készült székelygulyással is várja a látogatókat.

Diósgyőrben a Fekete és Fiai Kézműves Sörfőzde vendéglátóhelye meghosszabbított nyitva tartással, a sörök mellé pedig frissen készült pizzákkal készül.

Békés-megyében, a Szent András Sörfőzdében ezen a napon debütál nagyobb nyilvánosság előtt az Etalon, a főzde prémium sörcsaládjának új tagja, egy cseh stílusú lager, Martonvásáron pedig szintén új söröket mutatnak be: a Vandál Brewing két újdonságot is csapol majd, a mellette található Für Elise Bisztró pedig a sörökhöz illő ételeket kínál, és sörpárlatok is kóstolhatók náluk.

Az Etyeki Sörmanufaktúra teraszán 12 sörcsapról folynak az etyeki sörök, a konyhában pedig hozzájuk illő, BBQ jellegű ételek készülnek, a látogatók pedig akár mind a 12 sört magába foglaló, maratoni sörkóstolón is részt vehetnek.

Budapesten is több sörfőzde vendéglátóhelye készül programokkal a Főzdekocsmák Éjszakájára. A Fehér Nyúl Sörfőzde Taproomjában, a Soroksári úton két új tételt mutatnak be, egy különleges IPA-t és egy gyümölcsös desszertsört, a vendégeket pedig olyan szabadtéri játékok is várják, mint a cornhole vagy az óriás jenga.

A Maglódi úton, a Horizont Taproomban 10 sörcsap várja különlegességekkel a látogatókat, akik egyebek mellett a fahordóban érlelt sörök világával is megismerkedhetnek majd. A Gyömrői úton pedig a Monyo sörfőzdéjének épületében található vadonatúj vendéglátóhely nyitja meg a kapuit, ahol 16 sörcsap található és a főzde szinte minden terméke elérhető, valamint főzdetúrákon is részt vehetnek a látogatók.

A rendezvény hivatalos sörtípusa a porter lesz, amelyet hagyományosan, legtöbbször a sörfőzdék melletti kocsmákban fogyasztottak. A stílus nagyjából 300 éve alakult ki, Londonban. A sötét színű, visszafogottan keserű, és a pörkölt maláta jellegzetes kávés-csokoládés illatát hordozó sör kiválóan illik számos ételhez. Többfélét is kóstolhatnak belőle szombaton a nyitva tartó főzdekocsmák látogatói.

A Főzdekocsmák Éjszakájának résztvevői az esemény napján országos kocsmakvízben is részt vehetnek. A játékhoz a Festivize, Andriodra és IOS-re is optimalizált applikációján keresztül lehet csatlakozni, és a résztvevő taproomokkal és sörfőzdékkel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. A legtöbb jó választ adó játékosok, vagy csapatok pedig értékes, porter sörcsomagokat nyernek!

További részletek az esemény hivatalos oldalán, a www.taproom.hu-n és a Facebook eseményben!