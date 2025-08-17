Új milliárdosa van az országnak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 5 (öt)
- 15 (tizenöt)
- 29 (huszonkilenc)
- 33 (harminchárom)
- 37 (harminchét)
- 44 (negyvennégy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 1.399.223.625 forint.
5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 398.660 forint;
4 találatos szelvény 2007 darab, nyereményük egyenként 8.345 forint;
3 találatos szelvény 33.254 darab, nyereményük egyenként 3065 forint.