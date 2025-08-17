Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap Jácint napja
Új milliárdosa van az országnak

2025. augusztus 17., vasárnap 17:00 | MTI
Szerencsejáték Zrt. telitalálat hatos lottó

Egy telitalálatos szelvény volt a hatos lottó számsorsolásán, a szerencsés nyertes csaknem 1,4 milliárd forinttal gazdagodott.

  Új milliárdosa van az országnak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 5 (öt)
  • 15 (tizenöt)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 33 (harminchárom)
  • 37 (harminchét)
  • 44 (negyvennégy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 1.399.223.625 forint.

5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 398.660 forint;

4 találatos szelvény 2007 darab, nyereményük egyenként 8.345 forint;

3 találatos szelvény 33.254 darab, nyereményük egyenként 3065 forint.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

