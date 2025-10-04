Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Lovagias ügy 22:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

2025. október 04., szombat 21:10 | MTI
Lottó Lottó ötös telitalálatos szelvény

Ilyenkor persze mindig az a fő kérdés, hogy mire fogja költeni a szerencsés főhős a hirtelen rászakadt vagyont?

  • Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok: 7 (hét) 8 (nyolc) 39 (harminckilenc) 41 (negyvenegy) 49 (negyvenkilenc) Nyeremények: 5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint. 4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint; 3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint; 2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint. Joker: 496826 Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Látványos képeken Budapest ikonikus, 129 éves zöld hídja

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Exkluzív: Itt a perdöntő bizonyíték Kaszás Nikolett ügyében? Egy barátja szívszorító részleteket árult el

Hatalmas csalódás érte a Partizán műsorvezetőjét

"Most halálra innám magam" – Összeomlott a magyar rapper: kiderült, a feleségével sem élnek már együtt!

A földön kellett aludniuk a Debrecenbe utazó dán kézilabdázóknak

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Mint a rocksztárok: Mick Jagger nyomdokán a 68 éves magyar focilegenda-apuka

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

További híreink

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
3
Andrej Babiš behozhatatlan előnnyel vezet a csehországi választásokon + videó
4
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
5
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
6
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
7
Elkezdődött a Pécs Pride + videó
8
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
9
Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó
10
Orbán Viktor: Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen + videó

Legfrissebb híreink

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Az eke szarva elől nem az ökröt kell elvinni + videó

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Az eke szarva elől nem az ökröt kell elvinni + videó

 Természetesen a politikailag inkorrekt adásban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa hazai témákról is beszélgetett, így a tiszás Tarr Zoltán februári beszédét sem hagyták szó nélkül, aki már akkor a közigazgatás, az egészségügy, a bíróság, a hazai mezőgazdaság átszervezéséről is beszélt. A fütyülős Juhász Péter sem maradt ki az adásból.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Bumm – A hagyomány és a sztárok találkozása az ország egyik legrégebbi fesztiválján: Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok

Bumm – A hagyomány és a sztárok találkozása az ország egyik legrégebbi fesztiválján: Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok

 Október első hétvégéjén, október 3. és 5. között Tokaj ismét a bor, a hagyomány és a kultúra fővárosává válik. A Szüreti Napok, Magyarország egyik legrégebbi, 1932 óta megrendezett fesztiválja idén a Fesztiválkatlanban és a település számos pontján várja a vendégeket nyitott pincékkel, dűlőtúrákkal és látványos felvonulással. A hangulatról Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp gondoskodik!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!