Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Az eke szarva elől nem az ökröt kell elvinni + videó

Természetesen a politikailag inkorrekt adásban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa hazai témákról is beszélgetett, így a tiszás Tarr Zoltán februári beszédét sem hagyták szó nélkül, aki már akkor a közigazgatás, az egészségügy, a bíróság, a hazai mezőgazdaság átszervezéséről is beszélt. A fütyülős Juhász Péter sem maradt ki az adásból.