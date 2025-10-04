Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok: 7 (hét) 8 (nyolc) 39 (harminckilenc) 41 (negyvenegy) 49 (negyvenkilenc) Nyeremények: 5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint. 4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint; 3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint; 2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint. Joker: 496826 Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.
Forrás: MTI
Fotó: Shutterstock