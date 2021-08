Új kutatási eredmények a mohácsi csata körülményeiről

Benkő Tibor honvédelmi miniszter közölte: minden magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni, valamint az elmúlt 18 évben a magyar katonákat segítő összes afgán állampolgárt, aki jelezte, hogy el akarja hagyni Afganisztánt. Végtelenül nehéz volt a katonáinknak lekövetni, megtalálni és kimenekíteni mindenkit Afganisztánból - mondta a honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor közölte: a katonák 540 embert mentettek ki az ázsiai országból, akik már mind itt vannak Magyarországon. 189 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 725 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. Eddig csaknem 48 ezer 12 év feletti általános iskolás és középiskolás gyereket, fiatalt regisztráltak előzetesen a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. Az Operatív Törzs felügyeli az eucharisztikus kongresszust - írja a Magyar Nemzet. A szervezet semmilyen formában nem szól bele az egyház által rendezett programokba, vagy azok tartalmába, a testület elsődleges feladata a látogatók biztonságának szavatolása. A főpolgármester azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonja vissza a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulását. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője szerint Karácsony Gergely a budapesti dugókról próbálja elterelni a figyelmet azzal, hogy vissza akarja vonni a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulást. A magyar és a nemzetközi atlétikának is hatalmas veszteség lenne, ha Budapest mégsem rendezhetné meg a 2023-as atlétikai világbajnokságot - vélik egybehangzóan a híradónk által megkérdezett sportolók. Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes gátfutó szerint a főváros összekeverte a sportot a politikával. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szerint a főpolgármester naponta tesz tanúbizonyságot szakmai és politikai alkalmatlanságáról. Az ellenzéki pártok teljesen átvették tőle az irányítást, a főváros kasszájának kulcsát is nekik adta. Karácsony Gergely nem egy markáns vezető, bár annak szeretne látszani - mondta Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Karácsony Gergely megbénította Budapestet a rosszul szervezett beruházások miatt - mondta híradónknak az V. kerületi polgármester. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint üdvözlendő a 14 év alattiak ingyenes közlekedésére vonatkozó törekvés, ugyanakkor a forgalom-technikai módosításokat értelmetlennek nevezte. Beruházásokra van szükség ahhoz, hogy év végére létrejöjjön az 5,5 százalékos gazdasági növekedés Magyarországon, a kormány napi szinten azon dolgozik, hogy ezt a célt elérje - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Júliusban 4 millió 704 ezer volt a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy kisváros lakosságával nőtt júliusban az előző hónaphoz képest - mondta Bodó Sándor államtitkár az M1-en. KSH: A munkanélküliek száma 189 ezer volt júliusban, a 3,9 százalékos munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz és 0,6 százalékponttal az egy évvel korábbihoz mérve. Orbán Viktor hivatalos programra Rómába érkezett - tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az elmúlt időszakban Afganisztánban történtek bebizonyították, milyen fontos a nemzeti haderő, a nemzeti öntudat, a nemzeti képesség megteremtése - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Tizenháromra emelkedett a kabuli repülőtérnél elkövetett terrorcselekményben meghalt amerikai katonák száma, miközben amerikai médiumok szerint már száz fölé nőtt a két robbantásos merénylet és az azt követő tűzpárbaj halálos áldozatainak száma. A tálibok szóvivője elítélte a kabuli repülőtérnél történt terrortámadásokat. A kabuli repülőtérnél elkövetett robbantásokban megölt emberek közül legalább 28 a tálib mozgalom tagja volt - mondta egy tálib tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek. Az afgán fővárosban történt terrortámadásért a tálibokkal szemben álló Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A legalább tucatnyi amerikai életet követelő halálos támadás nem változtat az evakuációs terveken, az Egyesült Államok a hónap végéig kivonja csapatait Afganisztánból - közölte Joe Biden amerikai elnök. Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint újabb robbantások várhatók a kabuli reptér környezetében, miközben a nyugati országok sorra fejezik be mentőakcióikat. A német hadsereg befejezte a tálib fordulat miatt távozók kimenekítését Kabulból. A pakisztáni katonák lelőttek három afgánt, aki többedmagával illegálisan próbált átkelni a határon a torkhami ellenőrzőpont közelében - mondta egy tálib forrás a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek. Több mint ezren kötöttek ki ismét néhány nap alatt Lampedusa szigetén, az érkezők áthelyezését a járványhelyzet is nehezíti a helyi sajtó beszámolói szerint. Az Európai Uniónak a migráció megállításán kellene dolgoznia - jelentette ki Salvatore Martello lampedusai polgármester. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 214,5 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Izraelben csökken a fertőzési ráta a fertőzöttek továbbra is rendkívül magas, 9 ezer fölötti napi száma mellett. Az amerikaiak csaknem egyharmada megfertőződhetett tavaly az új típusú koronavírussal tavaly a Columbia Egyetem kutatása szerint. Kilencre nőtt a kazahsztáni robbanóanyag-raktárban történt tűzvész és robbanások halálos áldozatainak a száma, a hatóságok négy embert eltűntként tartanak nyilván. Tűz ütött ki egy vegyi üzemben a pakisztáni Karacsi közelében, a helyi média szerint legalább 16-an meghaltak, sokan megsérültek. A montenegrói rendőrség közel másfél tonna kokaint foglalt le a főváros Zeta nevű részében, egy raktárban. Embercsempészés gyanúja miatt eljárás indult egy 49 éves szlovák sofőr ellen, aki 18 embernek nyújtott segítséget az országhatár illegális átlépésében. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki ismeretlen társával megpróbált kirabolni egy pénzszállító autót Budapesten 15 évvel ezelőtt. A rendőrök a nagylaki határátkelőhelyen fogták el azt a török állampolgárt, aki kamionjával nekiütközött egy HÉV-szerelvénynek Soroksáron. Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek egy balesetben a 88-as úton Sárvárnál. Számos közlekedési korlátozásra kell készülni a fővárosban a vasárnapi 36. Wizz Air Nemzetközi félmaraton futóverseny miatt - közölte a BKK. Megkapták a vasúthatósági engedélyt a Hódmezővásárhely-Szeged tramtrain járművei, így megkezdődhet az ötvenezer kilométeres futópróba - írta a Magyar Nemzet. Szvitacs Alexa bejutott az elődöntőbe az asztaliteniszezők S9-es kategóriájában a tokiói paralimpián, ezzel már biztos érmes. Nehéz csoportba került a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga sorsolásán: a magyar bajnokcsapat a német Bayer Leverkusennel, a skót Celtic Glasgow-val és a spanyol Real Betisszel szerepel azonos négyesben. Az olasz válogatott 3:0-ra legyőzte a svájci csapatot a női röplabda Európa-bajnokság zadari csoportjában, így a magyar válogatott nyolcaddöntőbe jutott. Jani Réka bejutott a selejtező utolsó fordulójába az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Belga Nagydíj első szabadedzésén.