Tudósok feltámasztották a dinoszauruszok kortársait: 100 millió éves mikrobák éledtek újjá

Százmillió éves ősi életet ébresztettek fel mély álmából japán és amerikai tudósok, amely az óceáni aljzat mélységi üledékeiben vészelte át rendkívüli körülmények között a földtörténeti idők viharait.
Százmillió éves létformák keltek életre
Mélyen az óceáni aljzat alatt, kréta időszaki, 100 millió éves üledékrétegbe zárva szunnyad a külvilág számára láthatatlanul egy olyan életforma, amely a jelenlegi ismereteink szerint a Föld legidősebb életközössége.
