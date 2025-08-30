Tudósok feltámasztották a dinoszauruszok kortársait: 100 millió éves mikrobák éledtek újjá

Megosztás itt:

Százmillió éves ősi életet ébresztettek fel mély álmából japán és amerikai tudósok, amely az óceáni aljzat mélységi üledékeiben vészelte át rendkívüli körülmények között a földtörténeti idők viharait.

Százmillió éves létformák keltek életre

Mélyen az óceáni aljzat alatt, kréta időszaki, 100 millió éves üledékrétegbe zárva szunnyad a külvilág számára láthatatlanul egy olyan életforma, amely a jelenlegi ismereteink szerint a Föld legidősebb életközössége.

