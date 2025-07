Tragédia a kamerák előtt: Fodor Zsóka könnyek között vall Schmuck Andor haláláról és a titokzatos végrendeletről

Megosztás itt:

A színésznő kamerák előtt vallott megrendülten fogadott fia haláláról. Fodor Zsóka Schmuck Andor végrendeletéről és temetéséről is elárult néhány, eddig kérdéses részletet.

Az egész országot sokkolta Schmuck Andor halála, amiről Fodor Zsóka is csak a hírekből értesült. Az ország Magdi anyusa hiába szerette édes fiaként az egykori politikust, a kapcsolatuk megszakadt. A színésznő most a Mokka kamerái előtt árult el sosem hallott részleteket, többek között a temetésről és Schmuck Andor feleségeiről is.

Schmuck Andor temetése kapcsán rengeteg a félreértés, és részinformáció, így mindenki csak találgat. Fodor Zsóka most tiszta vizet öntött a pohárba a saját szerepével kapcsolatban.

„Nagyon sok félreírt és félreértett helyzet van, amit szeretnék tisztába tenni. Először is nincs közös végrendelet, de van egy megállapodás, ami egy ügyvéd által leírt papír, ami inkább az én javamat szolgálja. Arról szól, hogy ha én majd egyszer megöregszem, akkor ő ápolni fog, és mellettem áll, mert 30 év volt közöttünk” – kezdte a megtört „anyuka”.

Úgyhogy nekem nem kell őt eltemetnem, mert van neki két testvére, meg van a Tisztelet Társasága, ami nem azt jelenti, hogy ha kellett volna, nem tenném. Bent voltam tegnap a társaság irodájában, és kértem őket, hogy értesítsenek, hogy lesz a temetése – jelentette ki.

Schmuck Andor anyjaként szerette Fodor Zsókát

Sosem volt titok, hogy kettejük között milyen szoros a viszony, ám ez sajnos két éve megszakadt, ennek Zsóka máig keresi a valódi okát. „A másik, nehogy azt higgyék, hogy pusztába kiáltott szó, vagy kitalált a viszonyunk, mert ezt az órát kaptam tőle, aminek a hátára azt íratta, hogy „szerető fiad” – mutatta a becses tárgyat.

15 évig nekem olyan volt, mintha én szültem volna. De 2 éve én őt nem láttam, és nem értettem miért, pedig hívtam, levelet írtam, közös ismerősöket is kérdeztem, akik azt mondták, hogy őket is eltolta magától. Andor nem tartotta be ezt a megállapodást, hogy kölcsönös az egymás segítése, ha kell, mert ő nem várt segítséget. Egész biztos, hogy amikor kiderült, hogy beteg, tudta, hogy állandóan ott lennék mellette, és ezt nem akarta. Több barátjával is így viselkedett – folytatta Zsóka.

Schmuck Andor vagyona helyett élményeket hagyott Zsókára

A színésznő arról is beszámolt, hogy mennyi mindent köszönhet Andornak, aki a szívét, lelkét neki adta, és persze a pénzt sem sajnálta a közös élményekre. „Amit köszönhetek neki, azt nem győzöm hangsúlyozni. Elvitt engem Amerikába, elvitt Kairóba, Zanzibárra, Palma de Mallorcára, úgy, hogy mindig megnézte, hogy életem, remélem nincs nálad a pénztárcád” – mesélte könnyes szemmel Zsóka.

De egy örökségem van, ha nincs is leírva. Én ugyan kétlaki életet élek Pécs és Pest között, de igyekszem minden hónap 28-án ahhoz a sírkőhöz kimenni, ahova a neve van vésve, a barátja neve alá, elmondom, mi történt velem és milyen rossz, hogy már nincs – tette hozzá.

Fodor Zsókát nem érdekelték a megjegyzések

Bár sokan nem értették meg a kapcsolatukat, a művésznő sosem hagyta, hogy bárki is befolyásolja a véleményét. „Ő egy nagyon jó ember volt, de megosztó. Döbbenten hallgattam, amikor kérdezték, hogy „Hogyhogy te a fogadott anyja vagy ennek az embernek?”, nem érdekelt, mit gondolnak róla. Engem egy ember mindig addig érdekel, amíg velem tisztességes, hogy mással mit csinál, az az ő dolga. De rettenetesen fáj ez a két év, amióta nem láttam. Írtam e-mailben neki egy hosszú levelet, hogy „Kisfiam, kiléptél az életemből, de köszönöm neked azt a 15 évet, amíg a tenyereden hordtál és remélem, hogy ezen is túl leszel, mint mindenen”, de nem lett túl” – árulta el elcsukló hangon.

Én nem hittem benne, hogy ő meghalhat. Olyan ember volt, mint aki vasból van, és a humora, ami egyébként összekötött minket, az élni akarása, az egész lénye olyan derűs volt. Annyira szerette őt az emberek nagy része. Ahogy én őt ismertem, egész biztos vagyok benne, hogy azt akarná, hogy A Nagy Duettre, a 100 tagú cigányzenekar koncertjére, és a drága Bangó Margittal, meg velem közös énekléseire emlékezzenek, jó kedvűen, vidáman. Ő szerintem még halálában is mosolygott – mondta.

Schmuck Andor első felesége oda volt érte

Ahogy a Zsókával való kapcsolatát, úgy Schmuck Andor házasságait sem értették sokan, de a fogadott anyuka ebbe is belelátott. „Hallatlan nagy úr volt. Én az első két házasságában tanú voltam Korda Gyurival és nem értették, hogy például az első felesége, aki gyönyörű volt, olyan típusú mint Sarka Kata, miért szerette annyira Andort. Nem hitték el az emberek, de én tudtam, hogy szerette őszintén. Mert nem volt egy adonisz, de olyan volt a lénye, hogy annyira lehetett szeretni, és ő is imádott szerelmes lenni” – mesélte mosolyogva.

„Egyszer kérdeztem tőle, hogy ugye kisfiam harmadszor nem nősülsz meg, mert én már nem megyek tanúnak, de azt mondta: Anya, a siker csapaton nem változtatunk, jöttök Gyurival harmadszor is” – tette még hozzá.

