Továbbra is csaknem kétszer annyi a férfi szereplő az amerikai kasszasikerekben, mint a nő

Tavaly a száz toplistás filmben a fontos szerepek 35 százalékát alakították nők, ami három százalékkal rosszabb, mint 2020-ban, amikor 38 százalékos volt ez az arány. 2019-ben a főbb szerepek 37 százalékát játszották nők. Az It's a Man's (Celluloid) World, Even in a Pandemic Year: Portrayals of Female Characters in the Top U.S. Films of 2021 (Ez a férfiak (celluloid) világa még egy pandémiás évben is: női karakterek megjelenése 2021 legnézettebb amerikai filmjeiben) című tanulmányt a San Diegó-i Egyetem nők televíziós és filmes megjelenéseit vizsgáló központja készítette.

Eredményeik szerint a nők az összes beszélő szerep 34 százalékát alakították, ami 2 százalékos csökkenés a 2020-as 36 százalékhoz képest, de megegyezik a 2019-es aránnyal. A tanulmányhoz több mint 3100 szereplő megjelenését elemezték tartalmi szempontból. A filmek mindössze hét százalékában volt több női, mint férfi szereplő, és a filmek nyolc százalékában szerepeltek egyenlő számban női és férfi karakterek. A fekete nők aránya a főszerepekben a 2020-as 13,2 százalékról 16,4 százalékra nőtt 2021-ben. A latin-amerikai főszereplők aránya megduplázódott: a 2020-as 5,7 százalékról 2021-re 12,8 százalékra emelkedett.

Az ázsiai és ázsiai-amerikai női főszereplők aránya a 2020-as 5,7 százalékról egy év alatt csaknem duplájára, 10 százalékra nőtt. A női szereplők fiatalabbak voltak, mint a férfiak, és nagyobb valószínűséggel rendelkeztek ismert családi állapottal, míg a férfi szereplők nagyobb valószínűséggel rendelkeztek azonosítható foglalkozással, mint a nők. A tanulmány szerint a legalább egy női rendezővel és/vagy íróval rendelkező filmekben nagyobb valószínűséggel kaptak főszerepet nők, illetve jelentek meg beszélő szereplőként.

