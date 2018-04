Tovább szépül a Füzéri vár

Másfél milliárdos állami támogatással elkezdődik a Füzéri vár felújításának második üteme. A Zemplén nevezetességének számító középkori várban négy éve kezdődtek a munkálatok. Most közösségi terekkel és családi programoknak helyt adó ösvénnyel bővül a kastély és környéke.

Lassan megtelik az időkapszula a Füzéri vár virágoskertjében. A zempléni falu középkori vára valószínűleg már a tatárjárás idején is állt, de a 17. század közepén felégették. Újjáépítését 2014-ben kezdték el. A felújítás első ütemében az alsó és a felső várat rekonstruálták mintegy kétmilliárd forintból. A most bejelentett második ütemben pedig a vár alatti halastavak környékét újítják meg, emellett pihenőteret és parkolót is építenek.

Családi programként a Fehérlófia ösvény szolgál majd, amely a régi magyar mondát dolgozza fel játékosan. „Az eddig programok 15 munkahelyet teremtettek, bízunk benne, most körülbelül 8 munkahely teremtés várható. Kész van a harmadik, teljesen befejeződött a jogerős építési engedélye, valamint az ehhez kapcsolódó turisztikai fejlesztések, például szálloda, ifjúsági tábor, nagy-milici kilátó, a pálos helyünk, a Remetehegyen egy függőhidas aktív turisztikai fejlesztésünk van előkészítve, amellyel a látogatóknak nemcsak a várat, hanem a környéket is szeretnénk megmutatni” – mondja Horvát Jenő, Füzér polgármestere.

A rekonstrukciót a kormány másfél milliárd forinttal támogatja. Ennek egy része Európai Uniós forrás. „A kastélyaink és váraink a nemzeti történelmünk meghatározó jelentőségű emlékei, így a nemzeti identitás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, hogy ezeket, úgy ahogy megörököltük elődeinktől, megfelelő módon megismerve átadjuk az utódainknak. Ez az átadás azonban együtt kell hogy járjon azzal, hogy így a 21. század elején a 21. századnak megfelelő módon újítsuk föl ezeket az épületeket” – emelte ki Latorcai Csaba társadalmi és örökségvédelmi ügyekért valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár.

A kormány a Nemzeti Kastély-és Várprogram keretében 32 vár és 34 kastély fejlesztését tűzte ki célul.