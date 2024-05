Elindultak a nógrádi vár állagmegóvási munkálatai + videó

A műemléket egy évvel ezelőtt zárta le a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a falak állapota miatt, miután veszélyessé vált. Most biztonsági korlátokat építenek be a várba és megkezdődött a hosszú távú fejlesztés előkészítése is.