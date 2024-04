Tornádók és heves zivatarok tombolnak az USA déli részén + videó

Megosztás itt:

Teljesen beszakadt a tetőszerkezete ennek az üzletháznak a texasi Houstonban. Az államban pénteken csapott le egy tornádó.

A héten öt amerikai államban, Texastól egészen Floridáig heves esőzések és tornádók pusztítottak, hatalmas károkat hagyva maguk után. Az erős széllökések a szomszédos államot, Louisianat sem kímélték.

Megrongálódott járművek állnak emellett a megtépázott épület mellett egy egykor forgalmas louisianai főúton. A tornádó nem hagyott mást maga után csak romokat és kárt. A helyi rendőrség nagy erőkkel dolgozik a bajba jutottak kimenekítésén.

A mentők és a tűzoltók megállás nélkül dolgoznak, hogy minél hamarabb visszatérhessen az élet a megszokott kerékvágásba.

A tornádók mellett a heves vihar több villámárvizet is okozott Texas keleti részétől a louisianai New Orleans-on át egészen a Floridáig. A Tallahassee-ben többeket kellett kimenekíteni az esőzések miatt kialakult áradásból. A helyi rendőrség a hirtelen keletkező árvizek miatt a lakók fokozott figyelmét kérte, valamint felhívta a figyelmüket a kidőlő fák és leszakadó villanyvezetékek veszélyére is.