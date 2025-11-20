Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

Megosztás itt:

A szövetségi hivatal szerdán sajtótájékoztató keretében több tucatnyi friss képet hozott nyilvánosságra a 3I/ATLAS-ról, amivel kapcsolatban az Egyesült Államok űrkutatási hivatala világossá tette, hogy üstökösről van szó.

A NASA július eleje és október vége között készült képek mellett az üstökös 2028 szeptemberéig várható pályáját is bemutatta, ami szerint a 3I/ATLAS a Marshoz közel halad majd el mielőtt elhagyja a naprendszert.

Nicola Fox, a NASA tudományos igazgatója a sajtótájékoztatón eloszlatta az idegen intelligencia által készített eszközről szóló feltételezéseket. "Üstökösként viselkedik, és természetesen semmi arra utaló technojellegzetességet, és egyebet nem láttunk, ami arra feltételezésre vezetne bennünket, hogy másról van szó mint egy üstökös" - fogalmazott.

A 3I/ATLAS-t júliusban észlelte egy, az aszteroidák földi becsapódásának veszélyére figyelmeztető rendszer részeként működő teleszkóp Chilében. Az üstökös szokatlannak tűnő mozgásából egyes csillagászok arra következtettek, hogy az földön kívüli intelligencia által létrehozott eszköz.

A jelenséget az elmúlt hónapokban minden rendelkezésre álló csillagászati eszközzel vizsgálták, így a Hubble, és James Webb űrteleszkópok, valamint a Mars körül keringő műholdak segítségével.

Amit Kshatrya, a NASA társigazgatója szintén a földönkívüliekről szóló elméletet igyekezett eloszlatni, majd megjegyezte, hogy a hivatal folyamatosan kutat a bolygónkon kívüli élet jelei után.

