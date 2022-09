Több színes programot kínál szeptemberben a Duna-Dráva Nemzeti Park

Megosztás itt:

A szaktárca pénteki közleményében jelezték: az ország délnyugati részén fekvő nemzeti park a Duna és a Dráva mentén mentén félszázezer hektáros területen helyezkedik el, az a világ első - öt ország közreműködésével megvalósult - bioszféra-rezervátumának részét képezi.

Közölték: a csaknem fél kilométer hosszú kiépített főággal rendelkező Abaligeti-barlang és a közelében álló denevérmúzeum ebben az időszakban különleges úticélnak számít, hiszen augusztus végén és szeptember elején a több ezer denevér nászhelyéül szolgál a Mecsekben található hegyüreg.

A kötött időpontú programok közül a szaktárca kiemelte: szeptember 3-án rövid túra során hallgathatnak bele a látogatók az erdő éjszakai életébe, amelynek ilyenkor legfontosabb eseménye a szarvasok násza. A Szarvasbőgés Béda-Karapancsán nevű program előadással kezdődik, ahol számos érdekesség hangzik majd el a gímszarvasokról, a bemutatót követően pedig lehetőség nyílik megfigyelni a jelenséget.

Szeptember 10-én a résztvevők az ártéri erdő sajátos képi- és hangvilágát ismerhetik meg a Nyárvégi hangulat elnevezésű kenutúrán. Az evezés alkalmával szerencsés esetben még szarvasbőgés is hallható lesz - hívták fel a figyelmet a közleményben.

Szeptember 14-én a pécsi Havi-hegy egyedülálló élővilágát deríthetik fel az érdeklődők a Kaland a Havi-hegyen nevű program keretein belül. A résztvevők a túra során megismerhetik a hegyek kialakulásának folyamatát és a Havi-hegyet alkotó kőzetek tulajdonságait is.

Szeptember 23-án kanyargós utakon, lépcsőkön haladva barangolhatják be a látogatók szintén a pécsi Tettye városrészben található Pintér-kert Arborétumot a Fény és zene a Pintér-kert Arborétumban nevű eseményen. Az érdeklődők megcsodálhatják a különböző fás- és lágyszárú növényeket, a két kis tavat, a Villányi Alkotótelepen készült műalkotásokat, továbbá a jellegzetes mecseki karszt bokorerdőt és a különleges városi panorámát is. Az este folyamán a Pintér-kert Arborétum szobrait, fáit, bokrait valós idejű, látványos fényinstallációkkal öltöztetik fel a szervezők - jelezték az AM kommünikéjében.

A programokról bővebb információ a Duna-Dráva Nemzeti Park honlapján, a http://ddnp.hu/okoturizmus/programok aloldalon találhatók.