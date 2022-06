Több százezer látogatója volt a Múzeumok Éjszakájának

Megosztás itt:

A programon mintegy 430 (126 budapesti, 305 vidéki) intézmény vett részt, rekordszámú, több mint 2500 programmal. „Az újragombolt hagyományok” kiemelt témához is rengeteg esemény kapcsolódott, ebből tehát jól látható az a munka, amit az intézmények fektetnek nemcsak ezen az estén, hanem egész évben abba, hogy interaktív, a 21. század embere számára is jól értelmezhető kreatív, élményalapú programokat hozzanak létre – mondta el az államtitkár.

A Múzeumok Éjszakája hivatalos honlapjának látogatottsága is rekordot döntött idén, közel 50%-kal nőtt az eddig mért legmagasabb adathoz képest. Az oldal látogatottsági adatai azt mutatják, hogy egyre több fiatalt vonz a program, a 18-24 éves korosztályból érdeklődők száma idén már 27%-ot tett ki, ami köszönhető az intézmények egyre interaktívabb programjainak, valamint annak, hogy az eseményt felvezető időszaka alatt a szervezők olyan kommunikációs kampányelemeket helyeztek előnybe, melyekkel a fiatalabb korosztály megszólítására törekedtek, így lett például Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó az idei Múzeumok Éjszakája szóvivője, vagy ezért járták be a muzéj Facebook-oldal nyertesei limuzinnal a budapesti múzeumokat Medveczky Balázs népszerű színművész társaságában.

A rendezvény hivatalos facebook-oldala is rekordszámú elérést produkált, vagyis mintegy 2,1 millió embert látta a programokat, tartalmakat. A 20. Múzeumok Éjszakája rendezvény tradíciója és brandje méltán a legerősebb kulturális hívószó ma az országban.

A leglátogatottabb 10 intézmény között szép számmal voltak idén vidéki helyszínek is. A legnépszerűbb idén is a Szépművészeti Múzeum volt 15.000 látogatóval, a képzeletbeli ezüstérmet az egy hónapja megnyílt Néprajzi Múzeum nyerte el 11.254 látogatóval, míg a 2022-es kiemelt város, Szolnok éjszakáig nyitva tartó múzeumaiba -még a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére is – idén 11 ezren látogattak el. A TOP10 vidéki helyszínei közé bekerült székesfehérvári, szegedi, kecskeméti és pécsi helyszín is!

Végül, de nem utolsó sorban: a következő Múzeumok Éjszakáját 2023-ban június 24-én rendezzük majd meg.

TOP 20 intézmény látogatószáma:

Szépművészeti Múzeum - 15000

Néprajzi Múzeum - 11254

SZOLNOK - kiemelt helyszín - 25 városi 9 vidéki helyszín - 11000

Budapesti Rendőr-főkapitányság - 10320

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár - 8750

Magyar Nemzeti Galéria - 8000

Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár - 7786

Móra Ferenc Múzeum - Szeged - 7040

Bozsó Gyűjtemény - 6953

Janus Pannonius Museum - Pécs - 6449

Aeropark (Légiközlekedési Kulturális Központ) - 6299

KESZTHELY 15 helyszín - 6186

Magyar Nemzeti Múzeum és Málenkij Robot Emlékhely - 5588

Műcsarnok - 5069

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum - 4782

Terror Háza Múzeum - 4422

Balatoni Múzeum - 4325

Déri Múzeum - 4214

Álmok álmodói Millenáris. - 3877

Dobó István Vármúzeum - 3622