Több mint 800 km/h sebességgel repeszt a világ első repülő motorja (videó)

A P2 Speeder a hétköznapi közlekedésen túl teherszállításra is alkalmas lehet. A JetPack Aviation (JPA) eddig többnyire a repülő hátizsákokról volt ismert. Most azonban úgy néz ki, hogy egy teljesen új piac első szereplői lehetnek: a cég elkészült a világ első repülő motorjának prototípusúval – számolt be a szeretlekmagyarorszag.hu.

Teherszállításra is alkalmas lehet

A portálon azt írják: a P2 Speeder névre keresztelt szerkezetet Kaliforniában mutatta be a JPA új, Mayman Aerospace nevű új részlege. A most bemutatott prototípus valójában a sorban a harmadik, de az első, ami már képes repülni is.

A nagyjából motorkerékpár méretű eszközt nyolc sugárhajtású motor tartja a levegőben, melyek kizárólag környezetbarát üzemanyaggal működnek.

A szénszálás karosszériára a repülés hatékonyságának maximalizálása érdekében ergonomikus pilótaülést terveztek, így a sofőr teste kevésbé csökkenti a jármű aerodinamikáját. A P2 Speeder a hétköznapi közlekedésen túl teherszállításra is alkalmas lehet.

Több mint 800 km/h-ra képes

A repülő motor akár 450 kg rakománnyal is képes megtenni 644 kilométeres távolságot a maximális, 805 km/h sebességgel. Tervezői szerint a P2 Speeder alkalmas lehet továbbá rendőrségi, tűzoltósági vagy életmentési feladatokra is. Mindehhez ráadásul a pilótának nem is kell a járművön ülnie, mivel a berendezés távvezérléssel is képes repülni. A JPA azt is bejelentette, hogy

előrehaladott tárgyalásokat folytat a tavaly ősszel még 380 ezer dolláros (138 millió forint) áron kínált repülő motorok értékesítésére.

Magánszemélyek mellett a katasztrófavédelem, a honvédség, a tűzoltók és a szállítmányozásban érdekelt cégek képviselőivel egyezkednek. A tervek szerint a most bemutatott prototípus egyelőre pilóta nélküli repülési tesztjei az év harmadik negyedévében kezdődnek. Ha minden jól alakul, akkor a P2 Speeder pilótával a nyergében először az év vége felé emelkedhet majd a magasba.

A JetPack Aviation tavaly egy animációs filmet is közölt az akkor már javában tesztelt P2 Speederről: