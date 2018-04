Több mint 7000 tojás ékesíti a kéthelyi tojásfát

Sorra állnak meg az autók Kéthelyen, a faluközpontban kialakított húsvéti látványosság előtt. Van, aki autóból, de a legtöbben a húsvéti parknál szelfiznek, pózolnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Külföldről jöttem, hazafelé megyek, és megláttam ezt, és megnéztem, milyen, mert nem mindennapos, hogy ekkora tojásokat látni az út mentén.

– Melyik a kedvenc elemed?

– A nyuszit és a nagy tojást fényképeztem le, mondom, majd jó lesz a páromnak, átküldöm, meg a kisfiamnak, úgyhogy nagyon fajinul néznek ki – mondta a kecskeméti Pápai Zoltán.

– Netes oldalról láttuk, és úgy gondoltuk, hogy akkor mi is megnézzük, mert nincs olyan messze – fogalmazott Nagy Helén veszprémi lakos.

2015-ben kezdték el a húsvéti díszítést a somogyi település központjában. Az első évben 1200 tojást akasztottak a fára, és egy másfél méteres óriástojást helyeztek ki.

A Kéthelyre látogatók kedvence a tojásfa. A tojások száma az idén több mint 7000 darabra bővült.

– 6500 körül voltunk, amikor nekiálltunk a fát díszíteni, de amikor látták, hogy csináljuk a dekorációt, akkor nagyon sokan hoztak még, és elvesztettük a fonalat a számolásnál. 7000 felett van most már biztosan a darabszám – nyilatkozta Molnár Balázs, Kéthely független polgármestere.

A környező településekről érkezők mellett az ország legtávolabbi csücskéből is Kéthelyre zarándokolnak az ünnepkor.

– Már tavaly is láttam, hogy történik itt valami húsvétkor mindig, és úgy gondoltam, hogy én is hozok egy tojást a fára. Most láttam, hogy még Németországból is voltak, akik hoztak tojást – mondta a pápai Szincsák Erika.

Természetesen évről évre szeretnék új elemekkel bővíteni a dekorációt, így jött az ötlet, hogy az idén egy nagy szalmanyulat készítsenek. A látvány mellett a községben élők együtt gondolkodása és cselekvése a legfontosabb. Érdemes ellátogatni Kéthelyre, ahol a díszítés húsvét után két hétig látható lesz.