Több mint 40 tonna műanyag hulladékot gyűjtöttek a Csendes-óceánból környezetvédők

Az Ocean Voyages Institute elnevezésű környezetvédő szervezet az úgynevezett nagy csendes-óceáni szemétsziget műanyaghulladékának egy részét gyűjtötte be. Mint hangsúlyozták, ez volt "az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás" a térségben. A 40 tonna műanyag mintegy 24 gépkocsi súlyával vagy 6-7 kifejlett elefánt súlyával egyenértékű - érzékeltette a csoport.

Az expedíció 25 napig tartott. A csoport műholdas és dróntechnológia segítségével dolgozott. Elsősorban műanyag palackokat, plasztik bútorokat és játékokat gyűjtöttek be a vízből. A munka során halászhálókat is találtak, az úgynevezett "szellemhálók" egyike 5 tonnás, egy másik pedig 8 tonnás volt. A műanyag szellemhálók nagy mennyiségű műanyaghulladékot gyűjtenek össze.

Tanulmányok szerint az óceánokban sokkal több műanyag van, mint azt korábban feltételezték. A becslések szerint évente 1,15-2,41 millió tonna műanyag szemét kerül az óceánok vizébe.

May Crowley, az Ocean Voyages Institute alapítója kiemelte, hogy az óriási szellemhálók eltávolítása az óceánból nagyon fontos, ugyanakkor a kisebb szellemhálók is nagy károkat tudnak okozni, mert a bálnák és delfinek beléjük gabalyodnak, és elpusztulnak.

A begyűjtött műanyag hulladékból 1,5 tonnát a Hawaii Egyetem művészeti képzésének hallgatói és hawaii művészek kapnak meg, akik szobrokat és más művészeti alkotásokat hoznak létre belőle. A többi hulladékot feldolgozzák és energia előállítására használják fel.

Crowley hangsúlyozta, hogy a probléma nagyságához képest csak egy kis lépést tettek előre, de ezzel is rengeteg halat, delfint és bálnát tudtak megmenteni. Hozzátette, hogy csoportja egy hosszabb, három hónapos takarítóakciót is tervez, és remélik, hogy más szervezetek is követik a példájukat.

MTI