Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Zala Vármegye területe érintett, itt a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 110 kilométer/órát. A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet: mivel a talaj nagyon nedves, az erős szél a teljesen egészséges fákat is képes kicsavarni. A fővárosban és a Dunántúlon már most is sok munkát ad vihar a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét Mukics Dánielt kapcsoltuk.