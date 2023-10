Több ezren járnak az egykor baráti rendezvénynek indult fesztiválra

Megosztás itt:

Sárból nem sok, porból viszont annál több jutott a Dagonya Fesztivál részt vevőinek. A külön offroadra, azaz terepre átalakított járműveket erősen megpróbálta a nógrádi terep.

A Dagonya Fesztivál egy baráti társaság kezdeményezése, maguk sem gondolták, hogy a 2018-ban elindított rendezvény rövid idő alatt európai hírnévre tesz szert.

"Mondhatom azt, hogy Európa legnívósabb terepjárós rendezvénye vagyunk. Amikor kezdtük, akkor nagyon kevés fővel indultunk, és évi egy rendezvénnyel, most már évi három van" - árulta el Bencsok Péter, a fesztivál főszervezője. Hozzátette, hogy már több helyszínen is megtartják a rendezvényt, például a Balatonon is. Ezeken az eseményeken mára rendre több ezer fő szokott elmenni, a vendégek 6-7 országból érkeznek.

A Dagonya Fesztiválok lényege, hogy bárki elindulhat a versenyeken, akinek van terepjárója. A nógrádi fesztiválra most negyvennél is több autót neveztek.