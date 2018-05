Több energiát termel a ház, mint amennyit fogyaszt

Több energiát termel, mint amennyit felhasznál az a pécsi lakóház, amely nagydíjas lett az E.ON Energy Globe Magyarország versenyben. Hat kategóriában azokat az innovatív kezdeményezéseket díjazták, amelyek bizonyítják, hogy már ma is lehet és érdemes is tenni a fenntartható, élhető jövőért.

Vannak napelemeink, szélgenerátoraink, hőszivattyúk, saját agrárenergetikai megoldásunk is van - a Zala megyei Nagypáli pár évvel ezelőtt kezdett megújuló és fenntartható energiát használni közintézményeiben. Az alig ötszáz lakosú településen már van olyan intézmény is, amely zéró energiafelhasználással működik. Nagypálié volt az egyik a pályázat a második E.ON Energy Globe Magyarország díjra beérkezett több mint kétszáz pályaműből.

Ez a díj az energiatudatosságról, környezettudatosságról, illetve a fenntarthatóságról szól. Tehát szeretnénk nyilvánosságot biztosítani a leginnovatívabb, fenntartható, energiatudatos ötleteknek, kezdeményezéseknek - mondta el Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja.

Hétfő este a Várkert Bazárban további öt kategóriában adtak át díjakat. Elismerték a leginnovatívabb vállalkozást, ötletet, épületet, egyéni kezdeményezést és a jövő generációt érintő fejlesztést is.

Szerencsére Magyarországon nagyon sok mindennapi hős van. Nagyon sok cég, vállalkozás, nagyon sok családanya, nagyon sok magányos ember vagy blogger, aki hisz abban, hogy Magyarország lehet egy fenntarthatóbb, egy tisztább, egy egészségesebb, egy élhetőbb, egy boldogabb hely - még annál is, mint ami most van - és ezért esetleg hajlandó az árral szemben is úszni és hajlandó fölvállalni, hogy ő csodabogár - mondta Ürge-Vorsatz Diána, Nobel-díjas klímakutató.

A díjátadó gálán az összes döntőbe jutott pályaművet bemutatták, a díjazottak között pedig kiosztották az átfogó nyertesnek járó nagydíjat.

Az épület kategória nyertese vihette haza a fődíjat egy olyan ház tervezéséért és létrehozásáért, amely úgynevezett pozitív ház, vagyis több energiát termel, mint amennyit felhasznál. A pécsi lakóházon 40 centiméter vastag öko-hőszigetelés van, háromrétegű üvegezés és napenergiát termelő tetőforma található, a vályogvakolata pedig hűtő-fűtő funkciót is ellát. A ház a megtermelt energiával tíz év alatt hozza vissza az átépítési költségeket.

Két év volt a kivitelezés, vannak benne extrább, különleges anyagok is és a tervezés is talán egy évig tartott, de mivel prototípus, megérte. És át tudjuk ültetni ezt a know-how-t vagy ezekből részeket további lakóházak felújításához, vagy akár új lakóházak tervezéséhez, de ez középületekhez is jó. Megvan a módszer, energiadizájn - mondta a Kistelegdi 2008 Építész Iroda ügyvezető-tulajdonosa, Kistelegdi István.

A nagydíj elnyerése egyben azt is jelenti a pozitív házat tervező építészeti irodának, hogy az E.ON nemzetközi döntőjében is képviselheti Magyarországot.