Tizenhat évesen akarja egyedül körberepülni a Földet egy brit-belga fiú

Mack Rutherford 2020-ban, 15 évesen szerezte meg repülőgépvezetői jogosítványát, és azóta már több száz órát repült, apja kíséretében kétszer átkelt az Atlanti-óceán fölött is. Nővére, a 19 éves Zara Rutherford néhány hete fejezte be hasonló Föld-körüli útját a legfiatalabb női pilótaként. A testvérpárnak a vérében van a repülés: belga édesanyjuk és brit édesapjuk is pilóta. Mack Rutherford azt állítja, hogy már hároméves kora óta pilóta akart lenni.

A fiú, aki jelenleg egy angliai iskola diákja, március 17-én Szófiában, a bolgár fővárosban akarja megkezdeni világkörüli repülőútját, amelynek tartamát két-három hónapra tervezi. Mack egy, a gyártó szerint a világ leggyorsabbjai közé tartozó Shark-típusú ultrakönnyű repülőgéppel indul útnak. A kétüléses légi jármű egyik ülését kiszerelték, hogy egy pótlólagos üzemanyagtartályt tegyenek a helyébe. A legfiatalabb férfiként eddig a brit Travis Ludlow repülte körbe a Földet 18 évesen.

Zara Rutherford január 20-án fejezte be Föld-körüli szólórepülését a legfiatalabb nőként és az első olyan emberként, aki ultrakönnyű repülőgéppel tette meg az 52 ezer kilométeres utat. Öt hónap alatt öt kontinensen, 41 országban szállt le ugyancsak Shark típusú repülőjével. A lány a tervek szerint három hónap alatt tette volna meg az utat, a könyörtelen időjárás és vízumproblémák miatt azonban néha hetekre a földön kellett maradnia, ezért mintegy két hónappal lett hosszabb az utazás.

