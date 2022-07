Titokzatos vegyszerrel mérgezik Galambos Lajos tavát: százával pusztulnak a halak – Döbbenetes fotók, videók

Megosztás itt:

– Elpusztult az egész halállományom! – egyszerre volt szomorú és felháborodott Lagzi Lajcsi, amikor tegnap reggel arra ébredt, hogy a halastavában szinte minden hal élettelenül sodródott a víz felszínén. A sztár szerint egyértelműen kizárható, hogy a kánikula okozta volna a szó szerint tetemes pusztulást.

– Hónapok óta panaszkodom, hogy furcsa színű, furcsa szagú a víz, hol kék, hol zöld, de nem természetes a tavamba folyó patak vize. A környéken van egy üzem, ahol akkumulátorok megsemmisítésével is foglalkoznak idén tavasz óta, azóta érzem, nincs valami rendben. A patak vizével semmi gond nincs addig a víztisztító telepig, ami ehhez az üzemhez köthető, onnan viszont jön a méreg. Nem tudok mást tenni, mint hogy szakembereket hívok, össze kell szednem az elhullott állatokat, hivatalosan lehet csak megsemmisíteni a tetemeket. Egyben feljelentést is teszek a hatóságoknál, környezetkárosítás és rongálás miatt, több halat emiatt szakértői vizsgálat céljából is elkülönítek, a vízmintával együtt. Ez egyértelműen egy mérgezés, ami az egész patakra, az egész településre kihat, nem én vagyok az egyetlen, aki panaszkodott az üzem felől érkező mérgek miatt, ám úgy tudom, a cég vezetője szóba sem akar állni a mocsaiakkal.

HírTV